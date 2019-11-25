旅行返台回家途中行李箱遺落　白河帥警熱心尋獲失主通知領回

▲洪姓女子的行李箱失而復得，十分感謝警方的熱心協助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名洪姓女子開心自國外旅行返台，開車返家途中，行李箱竟自車上掉落而不自覺，在台南市白河分局熱心員警鍥而不捨詢問下，終於找到失主通知領回，失主幸運地找回行李箱，也找回旅行的美好記憶，十分感謝警方的熱誠服務。

台南市警白河分局白河派出所警員吳明晉，日前受理民眾拾獲一只行李箱送至派出所，吳員立即查看該行李箱，但找不到相關聯絡資訊，員警考量民眾遺失行李箱，旅行的美好記憶都不見，失主必定焦急不安，吳員仔細查看行李箱，看看有沒有線索，結果發現行李箱上留有一張中華航空公司條碼，即嘗試電話聯繫中華航空公司，在得知女子英文名字及住址，鍥而不捨追查詢問之下，終於通知到失主至派出所領取。

失主洪小姐向警方表示，她剛從國外返國，開車返回白河家中後，卻發現行李箱然不見了，猜想可能是開車時車門沒關緊，行李箱不慎自車上掉出，十分著急著旅行物品也隨之不見了，洪女對於警方的細心服務，頻頻表達感謝之意，員警也不忘提醒下次車門要鎖緊，避免遺失情況再次發生。

白河分局長朱信憲得知後十分欣慰，對員警發揮熱忱和服務精神，積極找回失主，實為同仁表率，殊值嘉勉，並呼籲民眾有需求或遭逢困難，請立即撥打110請警方協助，白河分局很高興為民眾服務。

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