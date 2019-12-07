20年機車騎南迴「刁車」！老夫妻寒夜困山區　大武警送上薑茶

▲老夫妻在南廻路上的一處土地公廟旁休息等待救援。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

日前深夜22時許，南迴公路森永山區路段下雨，又遇低溫來襲寒風刺骨，一對來自屏東的廖姓老夫妻，騎著老舊機車意外拋錨受困，大武警察分局森永派出所員警熱心協助脫困，貼心舉措讓老夫妻深受感動。

大武分局森永派出所巡佐樊永福、警員陳信義執行巡邏勤務時，於22時20分接獲民眾報案稱，在台9線450公里旁土地公廟，有一對老夫妻機車故障受困，員警到場後詢問得知，該廖姓老夫妻騎著車齡近20年的機車，傍晚自屏東出發欲至台東訪友，行經南迴公路山區路段時，機車突然熄火，由於當晚正值寒流來襲，天空又下著雨氣溫非常低，夫妻二人一路牽著機車摸黑往台東方向前進，所幸不久後看見前方有座土地公廟，於是在該處休息等待救援。

▲巡邏員警載老夫妻先回派出所休息。

員警為幫忙解決機車拋錨問題，便嘗試調整機車油路管線再發動，經過多次反覆測試後，果然順利發動機車，因擔心老夫妻安全，於是主動幫忙將機車先騎至派出所，再以巡邏車搭載老夫妻回所內稍作休息，值班員警見夫妻二人受凍已久，也主動提供熱茶飲用，貼心舉動讓老夫妻非常感動，啟程出發時更頻向員警表答萬分謝意。

▲員警主動提供熱茶供老夫妻飲用。

大武分局呼籲，騎車出門前，做好車輛的各種行前檢查，並隨時注意路況，確保行車安全，才能平安返家，留下一趟美好的出遊回憶。

►我沒有遲到，是時間遲到了！