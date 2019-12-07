　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20年機車騎南迴「刁車」！老夫妻寒夜困山區　大武警送上薑茶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲老夫妻在南廻路上的一處土地公廟旁休息等待救援。（圖／台東縣警察局提供，下同）

老夫妻在南廻路上的一處土地公廟旁休息等待救援。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

日前深夜22時許，南迴公路森永山區路段下雨，又遇低溫來襲寒風刺骨，一對來自屏東的廖姓老夫妻，騎著老舊機車意外拋錨受困，大武警察分局森永派出所員警熱心協助脫困，貼心舉措讓老夫妻深受感動。

大武分局森永派出所巡佐樊永福、警員陳信義執行巡邏勤務時，於22時20分接獲民眾報案稱，在台9線450公里旁土地公廟，有一對老夫妻機車故障受困，員警到場後詢問得知，該廖姓老夫妻騎著車齡近20年的機車，傍晚自屏東出發欲至台東訪友，行經南迴公路山區路段時，機車突然熄火，由於當晚正值寒流來襲，天空又下著雨氣溫非常低，夫妻二人一路牽著機車摸黑往台東方向前進，所幸不久後看見前方有座土地公廟，於是在該處休息等待救援。

▲老夫妻在南廻路上的一處土地公廟旁休息等待救援。（圖／台東縣警察局提供，下同）

巡邏員警載老夫妻先回派出所休息。

員警為幫忙解決機車拋錨問題，便嘗試調整機車油路管線再發動，經過多次反覆測試後，果然順利發動機車，因擔心老夫妻安全，於是主動幫忙將機車先騎至派出所，再以巡邏車搭載老夫妻回所內稍作休息，值班員警見夫妻二人受凍已久，也主動提供熱茶飲用，貼心舉動讓老夫妻非常感動，啟程出發時更頻向員警表答萬分謝意。

▲老夫妻在南廻路上的一處土地公廟旁休息等待救援。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警主動提供熱茶供老夫妻飲用。

大武分局呼籲，騎車出門前，做好車輛的各種行前檢查，並隨時注意路況，確保行車安全，才能平安返家，留下一趟美好的出遊回憶。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
入冬首發低溫特報！新北等5縣市首亮「黃燈」　低溫恐探10度以
林森北路四面佛「燒成火海」！疑雨衣男丟汽油彈
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市林森北路「燒成火海」！疑四面佛被丟汽油彈　民眾：有一個穿雨衣的人

「酒托正妹」剝皮直擊！誘阿宅「晚上有搞頭」　美魔女狂洗單…手都沒牽到

結伴衝浪上岸少1人！海象惡劣受困消波塊　海巡搭救險象環生

20年機車騎南迴「刁車」！老夫妻寒夜困山區　大武警送上薑茶

快訊／北市林森北路火警！大廈「1樓全面燃燒」火舌狂竄　警消急灌救

台南永康工廠暗夜大火　「延燒6小時」慘成廢墟

「偽鈔大師」國中畢業狂印3.3億美金　騙過驗鈔機卻栽在一個錯字

值台幣3.3億！印刷廠學徒「國中畢業」變偽鈔大師　竟騙過驗鈔機

醉倒變屍體！聽到員警是「軍校學長」　酒醉男秒醒：學長對不起！

閨蜜遭下藥性侵！好友「獻身當餌」願做全套　上演汽旅復仇記

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

南湖大山、雪山、合歡山飄初雪！　民眾興奮見銀白世界：剛好逢假日

北市林森北路「燒成火海」！疑四面佛被丟汽油彈　民眾：有一個穿雨衣的人

「酒托正妹」剝皮直擊！誘阿宅「晚上有搞頭」　美魔女狂洗單…手都沒牽到

結伴衝浪上岸少1人！海象惡劣受困消波塊　海巡搭救險象環生

20年機車騎南迴「刁車」！老夫妻寒夜困山區　大武警送上薑茶

快訊／北市林森北路火警！大廈「1樓全面燃燒」火舌狂竄　警消急灌救

台南永康工廠暗夜大火　「延燒6小時」慘成廢墟

「偽鈔大師」國中畢業狂印3.3億美金　騙過驗鈔機卻栽在一個錯字

值台幣3.3億！印刷廠學徒「國中畢業」變偽鈔大師　竟騙過驗鈔機

醉倒變屍體！聽到員警是「軍校學長」　酒醉男秒醒：學長對不起！

閨蜜遭下藥性侵！好友「獻身當餌」願做全套　上演汽旅復仇記

小禎35歲生日禮物超驚喜　「貓奴」少女心大噴發

新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看哭幻滅：明天要訂婚了　網傻爆：會卡住

海軍基地傳槍響「4死8傷」沙烏地國王秒Call川普表哀悼！

SBL／九太新洋將7日到　205公分布魯克斯助陣

見澳門新一屆政府團隊　韓正：全面貫徹「一國兩制」方針

禿子、探子有望同台！韓國瑜8日新北造勢　侯友宜現身輔選

靠「玩拼圖」練出化學家技能　諾貝爾得主鼓勵青年：跳出既有模式、不畏錯誤

喝醉拒付99萬帳單！　孫生東區夜店「遭安管強行拖走」…現場片曝光

他救泰國困穴13生　馬斯克罵「戀童癖」躲賠償58億：對人性有信心了

丹麥甜心瓦茲妮亞琪　宣布明年澳網後退休

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

印刷廠學徒變偽鈔大師　竟騙過驗鈔機

聽到員警是軍校學長　醉男秒醒：學長抱歉

殯儀館詭異畫面　男連開7冰櫃看遺體

即／林森北路大廈火警　警消急灌救

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

北市林森北路「燒成火海」 疑四面佛被丟汽油彈

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

14歲女失蹤近60天！單親爸求協尋：她去見網友

中山警包庇色情　10人判決名單

偽鈔大師狂印3.3億美金　卻栽在一個錯字

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

更多熱門

相關新聞

混凝土車右轉直衝害機車騎士撞死

混凝土車右轉直衝害機車騎士撞死

年紀才20出頭的彭姓男子3日中午騎車外出走烏日環中路送貨時，一輛混凝土車從巷子衝出，彭男反應不及直接撞上，送醫不治，家屬悲痛，認為混凝土車轉彎未減速才釀成憾事。警方表示，初步調查雙方都無酒駕，大車未減速注意左右有無來車為主要原因，但機車未注意車前狀況也有責任，詳細肇責有待調查釐清。

女外送員機車拋錨超無助！他看穿著傻：倒彈

女外送員機車拋錨超無助！他看穿著傻：倒彈

SYM DRG BT機車　優惠至12月底

SYM DRG BT機車　優惠至12月底

BMW推「最強」重機引擎Big Boxer

BMW推「最強」重機引擎Big Boxer

人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了

人妻躲房內與丈夫冷戰　「下秒傳尖叫」人消失了

關鍵字：

高齡機車南迴夫妻寒夜山區大武援手解危

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

爆乳網紅「激凸逛街」實驗　路人表情逐漸「變了」

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

YouTuber網紅阿滴違反勞基法　遭北市勞動局開罰4萬

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

3歲女娃刮花10輛全新奧迪　店家氣炸提告

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

「雄中周子瑜」3年前爆紅！近況曝光驚呆網

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面