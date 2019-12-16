失智男寒夜遊走台9線！暖警安全送返　家屬驚：不知何時出去

▲失智男子在寒冷夜晚僅穿著單薄短褲短袖，獨自行走於省道上，所幸員警發現並及時伸出援手。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名年約50歲男子日前夜晚21時許，被花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所巡邏員警發現，獨自於寒冷夜晚徘徊在車水馬龍的台9線上險象環生，所長羅萬億與員警立即下車上前查看，一眼便認出男子為住在富里街上患有失智症的張姓村民，三人熱心地以巡邏車將其護送安全返家。

所長羅萬億表示，當天晚上正在執行20-22巡邏勤務時，發現一名男子在寒冷夜晚僅穿著單薄短褲短袖，獨自行走於省道上，夜間因視線昏暗，且大型車輛較多，深怕男子有危險便下車關心，三人上前一眼便認出男子為住在富里街上患有失智症的張姓村民。張男向員警表示，外面好冷，想要回家但一直找不到回家的路，也不知會何會出現在台9線上。

▲員警以巡邏車將張男安全護送回家。

在三人了解狀況後，隨即開車將其安全護送返家歇息，當返家時，家人渾然不知男子何時離開家中；家屬對於員警巡邏即時發現平安送返家深表感謝，直稱寒流來襲，夜間溫度遽降，真的不知道會發生什麼意外。

玉里分局長呂育騰表示，失智症患者為走失的高危險群，獨自外出走失會提高意外發生以及傷亡的機率，失智者迷途，傳統的做法多為勞師動眾到處張貼海報、廣播或請民眾幫忙指認，除了成效不彰之外也浪費寶貴時間，無法即時聯繫家屬，提醒家屬應為家中失智長者佩戴防走失手鍊，以防走失時可以及時聯絡，也建議盡可能不要讓年長者獨自一人外出，以免發生危險。

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