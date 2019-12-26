買大腸包小腸下酒…友當眾人面嘲笑「一股窮酸氣」！壽星怒開槍：你給我漏氣

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市44歲的朱姓男子26日凌晨在西區民生路一處酒店歡唱慶生，包廂裡還叫來傳播妹助興，但酒過三巡後，朱男卻與前來祝賀的劉姓好友發生激烈口角，還分怒掏槍朝著劉男胸膛扣下板機，害得好友中彈險些喪命，目前還在醫院搶救中。據悉，朱、劉2人是相當熟識的好友，當下會起衝突的原因竟然只是朱男帶了大腸包小腸下酒，遭劉揶揄「窮酸」，朱男認為面子掛不住，才會氣得掏槍教訓好友。





▲朱男在連開3槍後，遭到馳援的警力到場壓制、逮捕。（圖／民眾提供）

西區派出所警方26日凌晨2時許接獲接獲通報，民生路上一處大樓傳出槍響，現場2人濺血受傷，當員警趕抵現場時，發現劉男右胸膛中彈，衣服上染滿鮮血，已經意識不清，旋即將他送往中國附醫搶救，目前仍在開刀治療中；而另名傷者則是酒店服務生，當下見到朱男掏槍擊發後，奮勇上前奪槍，並與朱展開肉身搏鬥，過程中遭到子彈驚險擦過右頸濺出血花，所幸意識清楚，治療後並無大礙。

據了解，當天44歲的朱男過生日，因此邀約三五好友到酒店KTV慶生，還找來傳播妹陪酒助興，但當時朱男遍尋不著下酒菜，因此自行外出買了「大腸包小腸」，不料再度返回包廂時，卻因買的份量不夠現場10多人分食，劉男因而出言相激「一股窮酸氣」，朱男為此暴怒，在包廂裡與劉男發生口角衝突，「你知道我的狀況，還讓我漏氣，這樣你很高興？」期間還一度先自行離開包廂。

待朱男再度折返後，又與劉男發生激烈爭吵，雙方一路從包廂吵到酒店櫃台，朱男不甘在自己的慶生場被好友「漏氣」，自覺面子掛不住，憤而掏槍朝著劉男擊發，一連在酒店裡開了3槍，直到警方獲報趕抵後，才終於將他制伏。而朱男在行兇後已立即被帶回派出所，但其爛醉如泥，目前仍躺在拘留室內大睡，暫時無法偵訊。

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▼原本開心的慶生會，卻因大腸包小腸惹得好友反目。（圖／民眾提供）