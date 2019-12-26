韓國瑜專訪／就是「解放軍」危害國安　莫非要我講文言文？

<br>

◎採訪：徐政璿、羅婉庭、楊蕓、蔡文鈴

◎攝影：李毓康、黃國霖

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前接受《博恩夜夜秀》專訪，在回答「哪個國家最危害台灣安全」這題時，雖然提及「中華人民共和國」，但仍被質疑態度曖昧。韓國瑜26日在接受《ETtoday新聞雲》專訪時疑惑，「我都不懂耶！我講得還不清楚啊？莫非要講文言文嗎？」

韓國瑜表示，他講得非常清楚，70年來，中華民國的國防所有防範的假想敵，就是人民解放軍，這不是講得很清楚嗎？中共一定要收復台灣，共產黨一定要收復台灣，這是他們的神聖使命，「我不是講得很清楚嗎？」

韓國瑜指出，台灣一定要維持自由民主，這是台灣人的共同價值，這還有什麼問題？「我都不懂耶！我講得還不清楚啊，莫非要講文言文嗎？」

「70年來我們國防的主要假想敵，就是中國人民解放軍，這不是很清楚嗎？」韓國瑜強調，70年來中國共產黨無時無刻都想要刻收復台灣，70年來中華民國在台澎金馬，永恆不變的價值維護我們的自由民主，而且是我們最驕傲的，也是永遠不會改變的。

►►►更多的韓國瑜專訪內容請鎖定《ETtoday新聞雲》

▼國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►超越藍綠，就靠她了