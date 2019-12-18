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37歲嗜賭男賠光家產！上海4套房全輸光毀全家...害母親坐牢、父親自殺

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▲賭場,賭博,賭徒,賭鬼（示意圖／達志影像）

▲兒子沉迷於賭博，造成家庭破碎。（示意圖／達志影像）

記者邱茀濱／綜合報導

俗話說十賭九輸，沉迷賭博的人往往都會影響他們的身心、家人、情感或財務狀況。上海一名37歲的男子由於爛賭，不僅賠光自己的積蓄，還借了高利貸，誇張的是更拿家裡的錢及4套房子出來搏一手，最後輸了一屁股債就跑路。不過，母親郭連珍由於心疼自己的兒子，不惜去做詐騙，最後也淪落到去牢裡蹲；而父親胡永新也逐漸絕望，寫下遺書並輕生。

綜合陸媒報導，37歲的胡俊大學畢業後，就在保險公司做銷售，但他長期沉迷於賭博，不惜賠光家產也要繼續賭下去，最後更瘋狂去借高利貸，造成債務越滾越大，就連母親郭連珍也賣掉家裡4間拆遷拿到的套房，卻沒想到完全不足以付完兒子的賭債。

▲▼兒子沉迷賭博，欠下大量賭債後就跑路，最後造成家庭破碎，母親坐牢、父親輕生。（圖／翻攝看看新聞截圖）

▲兒子沉迷賭博，欠下大量賭債後就跑路，最後造成家庭破碎。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）

面對兒子胡俊桶下的簍子，母親依舊不願意放棄他，還是不斷把自己的積蓄借給他，最後造成父母離異。但是郭連珍還是想盡辦法，透過詐騙得手數萬元人民幣，甚至偉造丈夫胡永新的名義借錢，最後被警方發現，因涉嫌詐騙罪被判處5年6個月有期徒刑。

但此時已跑路的胡俊，應該也不知道家裡的事情，心灰意冷的父親胡永新也逐漸崩潰，連下一封遺書後就選擇輕生，並提到自己是被兒子「坑」死的，請大家「不要通知胡俊，他已經害死我，我也不要看到他」。

案件曝光後，網友留言大罵「慈母多敗兒」、「寵的結果，家破人亡」、「賭狗和毒狗一樣沒救的」、「子不教，父之過」、「十賭十騙，腦子有病的就會上當」、「這個敗家貨」、「喪心病狂禽獸不如」。

▲▼兒子沉迷賭博，欠下大量賭債後就跑路，最後造成家庭破碎，母親坐牢、父親輕生。（圖／翻攝看看新聞截圖）

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