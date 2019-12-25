砂石車司機控妻「嫌我賺少」想離婚　老爸出庭認證外遇兩次

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓砂石車司機不滿林姓妻子老是嫌棄自己工作收入不多，動不動就用言語譏笑，讓他飽受身體、精神上的折磨，加上已經一人在外居住長達5年，因此希望離婚，恢復自由之身。然而，台南地院法官根據陳父、妻子以及陳男自己的說詞，發現兩人之所以分居，主因是他婚後至少外遇兩次，最後裁定駁回告訴，不准離婚。

陳男在判決書中主張，婚後陸續因為經濟、教養子女等方面的觀念不同，經常與妻子發生衝突，自己一肩扛起家中經濟重擔，無奈擔任砂石車司機本來就得看天吃飯，薪水也是以車次來計算，如果遇到雨季就會影響工作量，導致收入不穩定，妻子卻未能體恤，經常嫌棄工作收入不多，甚至用言語譏笑，傷害他身為人夫、人父的尊嚴。

▲陳男聲稱，擔任砂石車司機收入不穩定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

陳男接著表示，為了避免家庭衝突擴大，2014年間他選擇離家，獨自一人在外居住，至今已長達5年，期間鮮少與妻子互動，雙方早已沒有感情，也沒有重修舊好的可能，因此決定訴請離婚，希望法官能判准。

不過，林女答辯，自己不同意離婚，況且兩人之所以會沒有互動，是因為丈夫自己搬離住所，甚至遷出戶籍，「他對婚姻不忠，在外結交女友，我管不動他」。陳父也以證人的身分出庭證稱，兒子婚後曾在外結交女友，還被女方的丈夫毆打，後來和解了事，「我曾陪媳婦去找兒子的另一個女朋友談條件，希望他回家，不要在外面亂來。」

▲林女反控丈夫外遇。（示意圖／取自免費圖庫123RF，與本案無關）

台南地院法官認為，除了林女和陳父的證詞之外，陳男自己也曾提到「縱使外遇屬實，也是8年前或6、7年前的事，與分居無關」，可見他至少有過兩次外遇，依照一般情況看來，這已經足以使婚姻關係形成嚴重裂痕，因此不採信他的說詞。

法官提到，陳、林兩人之所以會分居，男方外遇是很重要的原因，縱使女方的確經常譏諷、發生衝突，也屬於婚姻中常見的摩擦，應該可以透過理智溝通改善，況且他並未舉證證明妻子在婚姻破綻有什麼可歸責事實，最後裁定駁回告訴，全案仍可上訴。