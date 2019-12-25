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社會 社會焦點 保障人權

分居夫轉職開賭場嗆：條件談好就簽一簽　賣房逼妻兒搬走

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記者黃翊婷／新北報導

從事保險業務的阿強（化名）在2016年至2017年間染上賭博惡習，不僅天天晚歸，也不願與妻子阿鳳（化名）一同負擔家庭開銷，甚至搬離住所，並主動傳訊息嗆聲「條件談好就簽一簽」。阿鳳無奈兩人已經分居長達2年，這段期間丈夫對妻兒一直不聞不問，這才心寒決定訴請離婚。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿鳳不滿丈夫老是晚歸，也不肯幫忙負擔子女的扶養費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿鳳在判決書中主張，原本婚後生活還算平順，2014年間丈夫轉職從事保險業，兩人經常為了瑣事爭吵，沒想到2016年至2017年間對方染上賭博惡習，幾乎天天都是在凌晨2時到清晨5時才返家，2017年之後連扶養費也不肯負擔，兩名未成年子女全靠她一人獨自扶養。

更讓阿鳳傷心的是，2017年10月間兩人大吵一架，丈夫一氣之下乾脆搬離住所，還把房子賣了，試圖把她和孩子們趕走，如今雙方分居長達2年，期間幾乎沒有互動，聽聞對方搬到桃園經營賭博事業，收到開庭通知還主動傳訊息嗆聲，「原本就要簽，不知道妳在等什麼」、「條件談好就簽一簽」，根本沒有想要挽回這段婚姻的意思，她這才看開，決定訴請離婚。

▲麻將，賭博。（圖／pakutaso）

▲阿鳳聲稱阿強現在是在經營賭博業。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

阿鳳的母親也出庭證稱，女兒和女婿大概從2017年11月左右就分居，「女兒打電話給我，說被老公趕出來，還要賣掉原本住的房子」、「分居前女婿都沒有拿錢回家，上一期保險費還是女兒繳的，他連看都不看，找也找不到人」、「女兒婚前存的錢在分居前都用完了」。

由於阿強經過合法通知都沒有出庭，也沒有提出任何書狀聲明，新北地院法官認為，兩人是因為晚歸以及家庭生活費發生爭吵，且分居超過2年，妻子訴請離婚、態度堅決，丈夫也消極不到庭，可見雙方已經無意繼續維持這段婚姻，加上可責性是男方較重，最後裁准兩人離婚。

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