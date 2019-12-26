ECFA將終止？韓國瑜尷尬打臉馬英九　政委酸：證明成效不如當初宣示的好





▲韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜25日在政見發表會中稱ECFA明年將到期，不過，卻尷尬打臉前總統馬英九當初曾否認ECFA會10年到期的說法。行政院政務委員龔明鑫酸，韓國瑜如今的說法只是證明ECFA成效不如當初宣示的好。

韓國瑜25日在第二場總統政見發表會中數次稱ECFA明年將到期。針對ECFA到底有沒有「10年大限」，韓國瑜說法尷尬打臉馬英九。馬英九當年在雙英辯論時曾提到，「很多自由貿易協定年限都超過10年」，否認ECFA10年到期說法，馬政府時期的陸委會也曾說過，「10年大限是外界錯誤的理解，事實上並不存在」。

龔明鑫酸，「韓國瑜市長對於國際情勢的理解完全脫離現實，無法了解他的說法有何根據」。他指出，韓國瑜強調ECFA一定要簽起來，但早在2011年ECFA就已經完成簽屬，早收清單也已經執行，「現在也已經證明成效並不如馬總統當初宣示的一樣好」。

龔明鑫解釋，2010年馬英九政府洽談ECFA開始，至2015年止，關稅累計僅降低30.87億美元；在未有適當配套措施的情況下，兩岸貿易協定反而讓投資出走。2010年至2015，台灣赴中國大陸投資的金額卻平均每年高達120億美元，較扁政府八年的每年平均投資數63億暴增一倍，「代表ECFA讓台灣節省了少少的關稅，出走的產業增加高達300多億美元，怎麼會是成功的政策？」

針對馬英九當年就說過，ECFA沒有十年更新的問題，龔明鑫問韓國瑜，「不知道為何現在在韓市長口中，明年又有再簽的必要？」12月時中國大陸國務院宣布，2020年將繼續對原產於23個國家和地區的部分商品實施協定關稅，而這名單仍包含台灣，代表2010年簽署的ECFA早收優惠關稅，將繼續實施。所以連中國大陸都可以告訴韓國瑜，「你講的問題並不存在。這也讓人懷疑，國民黨不斷說ECFA會失效，是否在提醒中國大陸政府，要對台灣採取不友善或是報復的措施？」