本土攝影師曾進發「神奇四俠」　獲TIFA東京國際攝影大賽金牌　　

▲以「神奇四俠」為主題，勇奪2019年TIFA東京國際攝影大賽金牌的曾進發，在本次大賽共囊括了2金、3銀、6銅、11個榮譽獎的好成績。（圖／翻攝自Facebook／曾進發）

記者黃孟珍／苗栗報導

甫在2019年9月以「戲夢人生」為主題，拍攝台中國家歌劇院水中倒影夜景，勇奪IPA國際攝影大賽建築類首獎的攝影師曾進發，再以「神奇四俠」勇奪「2019年TIFA東京國際攝影大賽」金牌，共獲2金、3銀、6銅、11個榮譽獎的絕佳成績；曾進發表示，希望透過旅行拍照更了解這片土地，也讓世界看見台灣之美。

攝影師曾進發表示，這次拿下金牌獎的「神奇四俠」，其實是在巧合之下完成的作品-有一天到合歡山想要拍銀河，碰上來自香港的4位年輕人，他們剛好帶著道具想要大玩自拍，而一個突然其來的想法，便請這4名年輕人拿著道具仰望天空，掌握好星軌出現前的短短30秒的瞬間，按下快門，才有了這張宛如置身星河之中的畫面，更贏得評審們的青睞，勇奪金牌獎。

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▲攝影師曾進發以「戲夢人生」主題，拍攝台中國家歌劇院水中倒影夜景，勇奪IPA國際攝影大賽建築類首獎，獲縣長親自頒獎。（圖／苗栗縣政府提供）

日前才在有「攝影界奧斯卡獎」之稱的IPA國際攝影獎奪得建築類首獎，其作品是以「戲夢人生」為主題，拍攝台中國家歌劇院水中倒影夜景；57歲的曾進發，學習接觸攝影不過7年時間，一開始用手機，後來認真拜師學藝，才逐漸走上專業攝影。

曾進發說，自己參加國際攝影展比賽拿下金牌數將近60面，其餘獎牌更是不計其數；他所出版的《攝影‧詩》也獲得此次比賽的書籍類金牌獎，不僅用照片記錄了各地美景展現世人眼前，同時更用詩作來抒發自己內心情懷；他說，透過鏡頭希望讓大家了解山林之美，也期望能發揮一己之長，藉此讓全世界都能認識台灣好山好水。

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