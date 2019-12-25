陳超明打政績牌挑戰3連霸　獲8鄉鎮長力挺

▲▼陳超明扮成耶誕老公公到幼稚園發放糖果。（圖／翻攝自Facebook／陳超明-阿明哥粉絲團，下同）

記者康心禹／綜合報導

苗栗縣國民黨立委候選人陳超明24日上午扮成耶誕老公公，在神秘嘉賓「熊大」的陪同下，前往竹南鎮2所幼兒園發放糖果，更和小朋友一起合唱耶誕歌。他表示，孩子是國家未來的主人翁，本次競選最主要的政見「0-6歲國家幫忙養」，就是希望能給孩子們更好的照顧與教育環境。

陳超明公布的政見共有20個項目，主打青年、社福醫療、教育三大領域，其中社福醫療部分，首推0-6歲國家幫忙養；青年部分，主軸是讓苗栗青年在地紮根、創業、樂活；教育部分，將持續完善各級學校軟硬體設施。

苗栗縣被外界視為藍營鐵票倉，立委第1選區雖有6人參選，卻依然是藍綠對決的局面，基層實力雄厚的國民黨立委陳超明力拚3連霸，而民進黨參選人現任議員羅貴星也努力抗戰。

陳超明此次強打政績牌，知名度高又有現任優勢，基層穩固，且獲第1選區內8個鄉鎮長全數力挺，民眾滿意度及連任的呼聲高。

陳超明秉持「民事不可緩」的理念，許多延宕許久的問題都在他任內解決，讓鄉親們相當有感，政績包括爭取台積電竹南設廠、龍鳳漁港聯外道拓寬、設置造橋交流道及台13甲造橋段拓寬、後龍外埔漁港整建及聯外道改善、西濱白沙屯到通霄段通車及綠美化等，他也希望未來還能繼續為鄉親爭取更多地方建設。