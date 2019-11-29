用「哭泣少女」促銷國防教材　幼獅文化盜圖被控侵權…只願賠2000元

▲幼獅涉嫌盜用1張「哭泣少女」圖，被起訴違反《著作權法》。（示意圖非本案侵權照／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

幼獅文化事業公司涉嫌在出版販售國防通識教科書時，附贈1片圖檔光碟讓校方宣導友善校園，其中使用1張網路上抓來的「哭泣少女」照，被原創攝影師發現未經盜用，雖幼獅辯稱非營利的教育使用，且願支付2千元，但攝影師拒絕，台北地檢署認為幼獅用圖檔光碟促銷書籍，已屬商業用途，29日依違反《著作權法》起訴幼獅文化和劉姓女主編。

據了解，這張發生侵權爭議的照片，是1名少女在沒有特殊背景的暗色調下掩面哭泣，因為被某高中老師看中，放大沖洗，貼在校園攝所內，最為性自主宣導海報，照片的原創攝影師因此得知遭盜用，憤而提告民刑事告訴。

▲檢察官認為幼獅用「哭泣少女」照促銷自家國防安全教科書，已屬商業用途。（圖為資料照／陸軍提供）

專營青少年圖書出版的幼獅文化辯稱，這張照片是放在圖檔光碟中，作為各學校購買國防安全教科書時的贈品，屬於教育用途，且當初在網路上找到這張照片時，也曾告知若有人主張著作權，願意支付500元使用費，或者撤下照片，現在願意為這張「哭泣少女」提高為支付2千元。

原本檢方首度調查時，採信幼獅說詞，照片用於非營利的教育目的，處分不起訴，經再議高檢署發回後，檢察官認為，幼獅文化是把包含「哭泣少女」在內的光碟圖檔，當成促銷教科書的贈品，仍有商業營利用途，並非單純的公益教育，因此起訴幼獅和負責的陳姓女主編。至於全案民事部分仍在法院審理中。

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