徐志榮強打政績牌挑戰3連霸　以「聖誕Q版動畫」表達政見

▲徐志榮連任的呼聲高。（圖／翻攝自Facebook／徐志榮）

記者康心禹／綜合報導

今天是平安夜，苗栗縣第2選區國民黨立委候選人徐志榮在臉書上，以聖誕Q版動畫來詮釋參選的十（實）力願景政見，表達未來4年要為苗栗努力的目標和方向，希望可以繼續為苗栗的未來打拼，也以感恩的心祝大家聖誕節快樂。

苗栗縣第2選區立委選舉共有6人參選，呈現藍綠對決態勢，由尋求連任的國民黨籍立委徐志榮對上民進黨籍徐定禎。苗栗縣基本盤雖然藍大於綠，但近幾屆以來綠營候選人得票率節節增高，讓藍營不敢輕忽。

曾任兩屆公館鄉長的徐志榮，在2015年苗栗縣第2選舉區立法委員缺額補選時被國民黨徵召，成功當選；並在2016年的立委選舉成功連任，此次力爭立委3連霸。

▲徐志榮在臉書上以聖誕Q版動畫來詮釋參選的十（實）力願景政見。（圖／翻攝自Facebook／徐志榮）

徐志榮有現任優勢，強打政績牌爭取民眾認同，目前在選區內的10個鄉鎮都已成立競選總部，獲得眾多國民黨大老、鄉鎮市首長站台支持，連任成功的呼聲高。

徐志榮表示，過去曾爭取苗栗北橫公路最後一哩路建設經費，預計明年底全線通車，成為苗北地區的交通動脈，後續則要繼續爭取增設頭份第二交流道，讓它銜接北橫公路後直通三灣、南庄，建構完善交通路網，不僅帶動地方發展，尤其更能促進兩鄉觀光產業前景。

徐志榮今天在臉書上提出的政見包括：一、教育優化、投資未來；二、 交通便利、區域均衡；三、 文化創新、地方創生；四、 特色觀光、永續苗栗；五、 扶植產業、在地就業；六、 農業升級、保障農民；七、 健全長照、醫療升格；八、 修訂財政收支劃分法、解決苗栗財政問題；九、 保障警消、村里鄰長權益；十、 族群融合、宜居苗栗。