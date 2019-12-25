尷尬！4警2車前後包抄圍捕拒檢車　駕駛倒車一個MOVE開溜　　

▲男子駕車遭警攔查，竟拒檢從2台警車中倒車逃逸 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局頭份分局日前在轄區內攔查1輛交通違規的小客車，2部警車一前一後小客車包抄，共有4名員警喝令駕駛下車，小客車駕駛竟倒車拒檢逃逸，警方隨後也在街上上演警匪追逐，令人心驚膽跳，不過頭份分局對於案情則是低調不願意多做說明；但整個畫面民眾拍下PO上網，引起民眾議論紛紛。

▲黑色小客車拒檢後，倒車加速逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

民眾拍攝的畫面顯示，當時警車一路鳴笛追逐，2輛警車前後包夾終於攔住拒檢車輛，但黑色轎車駕駛仍然未停車受檢，4名警察趕緊下車圍在轎車四周，試圖將車門打開並喝令駕駛下車；怎知就在大家以為駕駛束手就擒時，竟突然從2警車中間倒車加速逃逸，只剩錯愕的警察及目擊民眾眼睜睜看他離開，這些畫面也引發網友議論。

頭份分局隨後也將這名男子逮捕到案，但對於案情則是低調不多作回應，但不少網友卻認為「傻眼！都已經包抄成這樣還讓人逃了」、「警察為何不開槍射擊車輪」、「果然是苗栗國！」；但也有不少網友力挺警方，認為在當下要做出正確判斷，也不是容易的事。

▲小客車駕駛逃逸後，還是被支援的警網攔下逮捕 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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