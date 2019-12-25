網軍殺死外交官疑雲再起　黃國書、李中隔空互嗆

▲林楚菌陪黃國書掃街拜票，受到鄉親熱情歡迎。（圖／黃國書競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨不分區立委候選人、知名主播林楚茵25日南下台中陪同第6選區（中西東南區）立委黃國書掃街，並對日前被惡意中傷給予加油打氣，同選區國民黨立委候選人李中要求黃國書說明為何網軍IP會和黃辦公室有關連，黃則說，他已解釋多次仍被惡意抹黑，已對李中控告違反選罷法和誹謗罪。

林楚茵、黃國書上午和市議員江肇國一起到南區第三市場徒步掃街拜票，並發放保溼面膜，非常受到婆婆媽媽們的歡迎，紛紛說黃國書、林楚茵本人比電視螢幕上看起來更帥、更漂亮。

▲李中要求黃國書針對網軍IP疑雲，說清楚、講明白。（圖／李中競總提供）

林楚茵說，這2天看到黃國書遭到對手不實指控感到非常憤怒，她所認識的黃國書不是會利用媒體以及輿論搶鋒頭的人，更別說如邱毅所說操作網軍帶輿論風向，大家都清楚邱毅的爆料往往與事實不符，所以她支持提告捍衛清白，林也說，黃多次獲頒公督盟認證優秀立委，表現有目共睹，希望鄉親繼續支持，並下架不尊重女性的政黨以及胡亂抹黑他人的候選人。

同選區候選人李中表示，「人命關天」，中華民國駐大阪辦事處前處長蘇啟誠因為網軍惡意攻擊而含憤含冤自殺身亡，但總統府、行政院、外交部的態度始終左躲右閃，不肯詳加調查給國人一個明白交待，讓國民無法接受。

李還說，先前監察院的調查報告，直指立委黃國書的辦公室電腦IP位址與網軍所使用的IP有所關連，且黃委員的助理也疑似涉入其中，黃國書應該主動提供相關資料或要求立法院長蘇嘉全進行全面調查，公布相關資訊，黃國書應說清楚、講明白。

黃國書表示，他的公費助理湯文馨已於2017年12月31日離職，外交官事件發生在2018年9月，與本人辦公室顯無關係，對於這樣亂扯、烏龍、惡意指控，根本是指桑罵槐，所以他昨天已針對邱毅、蔡正元以及張顯耀等人的不實指控提出告訴，結果昨晚他的對手李中竟然還在粉絲專頁公開指出他操作網軍並害死外交官，今早更在許多Line的群組中散播，這是非常惡劣且嚴重的指控。

黃國書說，他和李中認識多年，如此惡意抹黑不像他的作風，懷疑是受到國民黨中央的指使，他非常遺憾利用惡意的抹黑栽贓試圖影響選情，他也委請律師針對李中散播不實言論違反選罷法意圖使人不當選和刑法誹謗罪提告。

第6選區（中區、東區、南區、西區）有5人參選，依號次分別是無黨籍楊木蘭、民進黨黃國書、親民黨吳光中、宗教聯盟黨洪偉富、國民黨李中。

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