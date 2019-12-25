山東如意償如期還3.5億美元債券　濟南市府收購35億股份解危機

▲山東如意集團。（圖／翻攝自山東如意官網）



實習記者周依儒／綜合報導

旗下擁有瑞士奢侈品牌Bally的大陸最大紡織集團山東如意，20日以現金還清到期的3.45億美元（約24億人民幣）債券，成功度過了違約危機，不過也使債券價格也破了新低紀錄。據悉，山東如意此次能順利度過危機，都是多虧山東省和濟南市兩級政府的的大力救援。

根據《彭博》報導，山東如意半年度的報告顯示到今年6月底為止，公司的借款總額高達317.75億人民幣，然而帳面上的貨幣資金卻僅有88.9億元，在連自身財務狀況都不穩定的狀況下，已經無力償還借貸的3.45億美元債券。

▲山東如意集團成功度過這次的債務危機。（圖／翻攝自山東如意官網）



於是濟南市城市建設公司先收購了北京如意時尚有限公司26%、約35億元的股份，因此成為如意科技公司的第二大股東，而山東如意集團也透過政府的協助順利度過了債務危機。不過即使債務危機險峻，但山東如意在2019上半年的營業收入仍呈現正成長，高達203億元，和去年比起來增加了17%，利潤總額則是13%。



▲法國精品龍頭LVMH集團旗下擁有多家知名奢侈品牌。（圖／翻攝自LVMH官網）



山東如意集團成立於1972年，是目前全球最大的科技紡織製造商，同時也是中國最大的時尚品牌運營商，在全球80個國家擁有6000個零售點，且旗下擁有瑞士奢侈品牌Bally、日本大成衣商Renown、法國輕奢集團SMCP、英國奢侈品牌Aquascutum等等，立志要成為亞洲的LVMH集團（路易·威登集團）。