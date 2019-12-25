85億債券獲准延2個月支付　北大方正還有一筆美元債快到期

▲方正集團旗下方正電路板。（圖／翻攝方正官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

由北京大學開辦的「北大方正」集團23日公告，全體債券持有人同意延期支付人民幣20億元（約新台幣85億元）債券「19方正SCP002」本金，將本期債券兌付日變更為2020年2月21日，並完成支付原存續期間的應計利息。

根據《財華網》報導，北大方正2日爆出未能支付當日到期的「19方正SCP002」債券本息，創下大陸公募債市規模最大的違約案件。但經過債券持有人會議表決後，所有人同意延期支付本金的提案，債券兌付日延後至2020年2月21日，本計息期債券利率為4.94%。

不過，除了「19方正SCP002」外，北大方正還有一筆需在24日支付利息的美元債，若在7天的寬限期前未支付，等同違約，恐再陷入新一波的債務危機。

方正集團是北京大學於1986年投資創辦的國有控股企業集團，創辦人王選是方正的技術奠基人，他發明的「漢字信息處理與激光照排系統」為方正集團的起家之夜。

根據官方資料，方正集團以IT產業的不斷深耕和發展為基礎，逐步形成了IT、醫療、產業金融、產城融合等業務協同發展的產業格局，旗下擁有方正科技、方正控股、北大醫藥、北大資源、方正證券、中國高科等6家上市公司。

▼方正集團創辦人王選。（圖／翻攝方正官網）