忘帶便當盒！他用「數學」神解決　網笑翻：終於有人看懂數學課本了

▲許多學生上學要帶便當盒到學校盛飯。（示意圖／記者姜國輝攝）



實習記者周依儒／綜合報導

大陸網路近日瘋傳一張照片！一名學生忘記帶便當盒，但他也沒有讓自己餓肚子，只見神人拿出抽屜中的「高等數學課本」，將課本凹成餐盒的形狀再套上塑膠袋吃炒麵，立刻獲得一個「免洗餐盒」！

一名網友在微博po出這位同學的「傑作」並寫道，「請舉一個生活中利用高等數學來解決問題的案利」，從照片中可以看到，這位同學應是忘記帶餐盒，雖然買了炒麵卻沒碗可裝，不過這位「神人」等級的同學，可不是就此湊合著吃，只見他拿出「高等數學，第六版上冊」課本，從中打開並折成U字型，接著把裝著炒麵的塑膠袋套在上面，一個超簡易的餐盒就瞬間完成。

▲這位神人突發奇想竟將午餐裝在數學課本裡。（圖／翻攝自微博）



照片在微博一貼出立刻引發網友熱議，網友們都笑翻了，紛紛表示「他應該是讀應用數學系」、「把我逼急了我什麼都做得出來，除了數學」、「都是九年義務教育為什麼你如此優秀」。

另外，也有台灣網友將這篇貼文轉到臉書社團「爆笑公社」裡並表示「這個學生數學不太好，但懂得實際運用」，同時許多台灣網友留言表示「終於有人看懂數學課本了」、「生活智慧王」、「現在才知道數學很重要」。