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華能集團「光伏項目」砍10萬顆樹　榆林居民「治沙造林」數十年心血全毀

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▲▼陝西省靖邊縣治沙完成的土地被夷為平地。（圖／翻攝自微博）

▲陝西省靖邊縣治沙完成的土地被夷為平地。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

陝西省榆林市是中國沙漠化最嚴重的幾個地方之一，當地居民從70年前就開始致力於治沙工程，經過幾十年來已經將大約3000畝的地方植樹造林變成綠洲。但近日卻傳出中國五大發電集團之一的華能集團為了發展「華能100兆瓦光伏項目」，將這3000畝的草地夷為平地，引發許多人關注。

▲▼陝西省靖邊縣治沙完成的土地被夷為平地。（圖／翻攝自微博）

▲華能集團為發展光伏項目將綠洲砍伐掉，裝上工程設備。（圖／翻攝自微博）

根據新浪網報導，華能集團表示，他們已經全面複查此項目的選址、用地和、環評文件和其他的前期手續，另外也已經對出租土地方、工程承包商進行合規審核。不過對此卻有許多人質疑，這些程序應該在項目啟動之前就要審核完畢，而非等到媒體曝光孩才來進行。

不過，靖邊縣自然資源和規劃局耕保股負責人卻說，他們並未通過任何光伏項目的審核，因此不清楚是否構成違法。但2017年5月時，靖邊縣自然資源和規劃局的前身「靖邊縣國土資源局」卻發表了一份文件指稱，當地伊當灣的光伏項目用地約3290畝，其中建設用地和未利用地的面積分別為9.4畝和3280畝，且此項目符合國家的土地利用政策。

▲陝西省靖邊縣原貌。（圖／翻攝自微博）

▲陝西省靖邊縣原貌。（圖／翻攝自微博）

靖邊縣林政稽查大隊的負責人則表示，在今年6月時，工地施工方曾申請過一份「木材砍伐證」，並獲得可砍2400多株樹的許可證；不過在脆弱的沙漠林草地砍伐樹木非常危險，因此不清楚這張合法的「木材砍伐證」是如何獲得？

據悉，這張「合法的」木材砍伐證僅允許砍伐2400多株，但根據當地居民表示，華能集團在今年5月和9月總共砍了將近10萬株。居民曾經試圖阻止，不過卻遭到對方恐嚇並將強行刪除手機內錄下的存證影片；也曾向警方報案，但當地警方卻僅到現場拍照就沒有下文；更扯的是當有人往上級機關反應時，卻以敲詐勒索的罪名被逮捕。

▲華能集團和靖邊政府目前各說各話，讓許多人對此保持存疑。（圖／翻攝自微博）

▲華能集團和靖邊政府目前各說各話，讓許多人對此保持存疑。（圖／翻攝自微博）

光伏項目就是大眾所熟知的「太陽能發電」，不過許多人質疑光伏項目打著綠色標籤毀壞了靖邊當地居民幾十年來辛苦建造的綠洲，完全為反了產業發展的初衷。目前華能集團已經下令此項目停止施工；靖邊當地政府則成立調查組介入此事。

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