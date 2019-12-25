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南港「海洋冰雪城」平安夜登場！燈光秀、特色貨櫃必拍　再揪另一半浪漫滑冰

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▲▼中國信託,中信金融園區,南港,耶誕節,聖誕節,點燃生命之火,公益,滑冰。（圖／中國信託提供）

▲中信銀行董事長利明献（左三）、副董事長詹庭禎（左二）、中信投信董事長陳國世（右三）、中信銀行總經理陳佳文（右二）、個人金融執行長李玉秋（右一）、法金暨國際事業執行長黃毅（左一）以耶誕造型與現場民眾共度溫馨耶誕夜。（圖／中信銀行提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

每年迎來12月耶誕節慶，總讓台北、新北的熱鬧街區成為一片雪白銀世界，而聚集經貿活動發展的南港，在中國信託金融園區長年規劃下，也不遑多讓，冬季限定的活動、特色場景和大小朋友熱愛的免費滑冰場，已成為許多北部人如今必朝聖的耶誕景點。

座落於南港的中國信託金融園區，偌大廣場與館園區在平日就是親子大放電的好去處，而昨晚（24日）耶誕夜溫馨的現場更是響起鐘聲！中國信託金融園區特別在佳節時刻邀請近千位客戶、南港居民與園區同仁共度溫馨耶誕夜並敲響希望平安鐘，希望悠楊的鐘聲能在這個難得時刻，將愛與關懷散播出去。

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今年備受矚目的園區設計，是以「海洋冰雪城」為主題，現場可見「鯨魚」、「水母」從海底世界大駕光臨，悠游在戶外滑冰場的水藍色空中，抬頭就可望見的超Q場景，讓小朋友都大呼喜歡！每天晚上6點後還有炫彩燈光秀，當準備投射出絢麗光影，瞬間就會擠滿人潮拍照、錄影，浪漫得讓人捨不得眨眼。園區同時也設置晶球許願池、光幻珊瑚、浪花空橋、彩虹洞窟、貝殼城堡造型的繽紛海洋耶誕樹等裝置，各個都是網紅必拍景點，吸引許多民眾踩點、在網路社群上打卡分享。

▲▼中國信託,中信金融園區,南港,耶誕節,聖誕節,點燃生命之火,公益,滑冰。（圖／中國信託提供）

▲中信銀行董事長利明献（左三）、副董事長詹庭禎（左二）、中信投信董事長陳國世（右三）、中信銀行總經理陳佳文（右二）、個人金融執行長李玉秋（右一）、法金暨國際事業執行長黃毅（左一）敲響耶誕平安鐘，與民眾一同感受平安喜樂的佳節氣氛。

中國信託商業銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎、中國信託投信董事長陳國世、中國信託銀行總經理陳佳文、個人金融執行長李玉秋、法金暨國際事業執行長黃毅，此次也驚喜現身、共同出席活動，他們巧扮耶誕造型一起敲響希望平安鐘，甚至與現場的耶誕老人、耶誕精靈一同發送限量250份We are family紅球棒棒糖，收到驚喜甜食的民眾都因獨特造型而會心一笑，溫暖喜氣的顏色，也讓人感受到滿滿的平安喜樂佳節氣氛。

▲▼中國信託,中信金融園區,南港,耶誕節,聖誕節,點燃生命之火,公益,滑冰。（圖／中國信託提供）▲▼中國信託,中信金融園區,南港,耶誕節,聖誕節,點燃生命之火,公益,滑冰。（圖／中國信託提供）

▲中信銀行董事長利明献（右）現場發送We are family紅球棒棒糖，讓現場民眾共同感受濃濃耶誕氣氛。

愈到冬季愈懂得送暖的重要與意義！中國信託今年特別在耶誕樹周邊規劃冬季限定貨櫃展區，描述熱心公益的小火子與好朋友黑熊的探險旅程，包括「小火子之家」、「迷幻海洋森林」及「炫彩海洋球池」等場景。貨櫃展區以生命起源的海洋為發想，傳說中生命之火藏在閃耀夢幻色澤的泡泡中，隱藏在大海，如同中國信託以「點燃生命之火」愛心募款活動為起點，匯集民眾捐款幫助更多需要幫助的人，讓參觀人走在其中、看著場景故事，就算吹著涼風心裡仍有陣陣暖意。

▲▼中國信託,中信金融園區,南港,耶誕節,聖誕節,點燃生命之火,公益,滑冰。（圖／中國信託提供）

▲中信投信董事長陳國世（右三）現場發送We are family紅球棒棒糖給園區同仁，讓園區同仁感到驚喜。

上週末特別舉辦的派對活動，線上報名一開放即秒殺。活動當天現場，不僅有熱血的小火子與黑熊在五彩繽紛的海洋世界中，邀請大家共度歡樂派對，現場也邀請蘋果劇團帶來「海洋歷險」兒童劇，還有撩起大家手作魂的耶誕禮物DIY課程，精彩的活動總計逾120位孩童一同參與，現場歡笑聲不斷，讓一旁的大人也被感染這份單純的快樂。

每年耶誕前夕登場的「中國信託金融園區戶外滑冰場」現也邁入第六屆，至今累計超過15萬人次體驗，即日起免費開放至明（2020）年3/8（日）止，冰刀鞋及安全護具都可憑身分證明文件免費租借。活動網站目前也開放平日時段提供10人以上學校或公益團體報名，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止。詳細參與辦法請上中國信託金融園區官網https://www.ctbcfinancialpark.com查詢，「腳癢」的大小朋友現在就揪團，到現場盡情體驗滑冰樂趣。

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