太空員零重力成功烘焙餅乾　「只能看不能吃」需送回地球先檢驗

▲天鵝號將無重力烤箱運上太空站。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

為了應景耶誕節，國際太空站（ISS）趁著這個機會，使用11月送達的烤箱，製作了在無重力狀態下烤出來的餅乾。不過這份餅乾目前只是實驗分析使用，因為在太空中，熱空氣的流動方式和地球不同，怎麼烘焙出真的「可以吃」的餅乾，還需要繼續研究。

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj — Christina H Koch (@Astro_Christina) 2019年12月26日

根據美國The Verge報導，「無重力烤箱」是在11月時，透過天鵝號（The Cygnus）貨運太空船送上國際太空站，開始進行實驗。如果實驗成功，將會製造出太空中第一份經過烘焙後可以品嘗的食物。

無重力烤箱是紐約新創公司Zero G Kitchen和太空科技開發商Nanoracks，為了配合太空的零重力狀態而設計，麵團則由希爾頓的DoubleTree飯店提供。因為在太空中，熱空氣流動方式不同，無法保證麵糰能夠適當的膨脹，零重力的狀態下，也讓麵糰不斷漂浮，無法放置在烤盤上。

國際太空站上的太空員帕米塔諾（Luca Parmitano）表示，這是他們在12月第4次嘗試烤餅乾，一開始烤出來就像生麵糰，後來才有成功烤出焦糖色，餅乾裡的巧克力也融化的剛剛好，「無重力烤箱操作很簡單，但我們花了一些時間才抓到需要烘焙的時間。」

這些成功烤出來的餅乾目前還沒辦法直接讓太空員品嘗，而是暫時存放在冰箱裡面，之後要送回地球，先進行成分的分析，了解在太空烘焙的食物是否真的可以食用。若是發展成功，也會讓未來太空的飲食變得更加多元、便利。