　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

太空員零重力成功烘焙餅乾　「只能看不能吃」需送回地球先檢驗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼天鵝號貨運太空船起飛。（圖／翻攝自NASA官網） 

▲天鵝號將無重力烤箱運上太空站。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

為了應景耶誕節，國際太空站（ISS）趁著這個機會，使用11月送達的烤箱，製作了在無重力狀態下烤出來的餅乾。不過這份餅乾目前只是實驗分析使用，因為在太空中，熱空氣的流動方式和地球不同，怎麼烘焙出真的「可以吃」的餅乾，還需要繼續研究。

根據美國The Verge報導，「無重力烤箱」是在11月時，透過天鵝號（The Cygnus）貨運太空船送上國際太空站，開始進行實驗。如果實驗成功，將會製造出太空中第一份經過烘焙後可以品嘗的食物。

無重力烤箱是紐約新創公司Zero G Kitchen和太空科技開發商Nanoracks，為了配合太空的零重力狀態而設計，麵團則由希爾頓的DoubleTree飯店提供。因為在太空中，熱空氣流動方式不同，無法保證麵糰能夠適當的膨脹，零重力的狀態下，也讓麵糰不斷漂浮，無法放置在烤盤上。

國際太空站上的太空員帕米塔諾（Luca Parmitano）表示，這是他們在12月第4次嘗試烤餅乾，一開始烤出來就像生麵糰，後來才有成功烤出焦糖色，餅乾裡的巧克力也融化的剛剛好，「無重力烤箱操作很簡單，但我們花了一些時間才抓到需要烘焙的時間。」

這些成功烤出來的餅乾目前還沒辦法直接讓太空員品嘗，而是暫時存放在冰箱裡面，之後要送回地球，先進行成分的分析，了解在太空烘焙的食物是否真的可以食用。若是發展成功，也會讓未來太空的飲食變得更加多元、便利。

ET快訊
受虐女子得來速點餐「眼神+嘴型」求救　麥當勞店員秒懂報警
82歲阿嬤飛日本完成心願卻被嗆「慰安婦」　蔡阿嘎回4字電爆酸
鋼鐵「H」夾克韓粉搶翻！韓國瑜親自拍賣編號「2020」80萬
高雄愛河1女落水！民眾見異物漂水面近看嚇傻..急救無生命跡象
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2019天災猖狂年！全球超過15起300億損失災難　「最貧窮區負最大代價」

太空員零重力成功烘焙餅乾　「只能看不能吃」需送回地球先檢驗

第9亮「參宿四」掉至23名　急遽變暗淪爆炸前兆…離地球超近

檯面上冷到男人會怕…普丁御用女發言人「舞會性感熱舞」　黑絲襪配窄裙辣翻

受虐女子得來速點餐…「眼神+嘴型」求救　麥當勞店員秒懂報警

英軍情六處翻修「建物平面圖被搞丟」！敏感資訊外洩　包商重大疏失

日本人妻「抱兒被採訪」絕美側顏爆紅　網揭護理師身分…狂吸破萬粉

「反擊」破壞者！印度預防性拘留4500名穆斯林　沒收財產還拍賣

媽注射屎尿進點滴袋！　15歲癌兒「血液嚴重感染」：這是為了他好

澳洲野火燒毀家園、食物！無尾熊忍40度高溫…坐柏油路攔人討水喝

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

2019天災猖狂年！全球超過15起300億損失災難　「最貧窮區負最大代價」

太空員零重力成功烘焙餅乾　「只能看不能吃」需送回地球先檢驗

第9亮「參宿四」掉至23名　急遽變暗淪爆炸前兆…離地球超近

檯面上冷到男人會怕…普丁御用女發言人「舞會性感熱舞」　黑絲襪配窄裙辣翻

受虐女子得來速點餐…「眼神+嘴型」求救　麥當勞店員秒懂報警

英軍情六處翻修「建物平面圖被搞丟」！敏感資訊外洩　包商重大疏失

日本人妻「抱兒被採訪」絕美側顏爆紅　網揭護理師身分…狂吸破萬粉

「反擊」破壞者！印度預防性拘留4500名穆斯林　沒收財產還拍賣

媽注射屎尿進點滴袋！　15歲癌兒「血液嚴重感染」：這是為了他好

澳洲野火燒毀家園、食物！無尾熊忍40度高溫…坐柏油路攔人討水喝

老翁溺水12分鐘送醫不治　泳池副理救生員3人過失致死判刑

網傳南迴草埔隧道通車後再封閉　警察怒了：假消息啦！

到台東輔選劉櫂豪　賴清德：反滲透法不影響言論自由

快訊／她開著休旅車過彎突然失控！撞路邊機車跟賓士後翻覆

林務局聯合甄試森林護管員 　台東處7個族群13名考生爭奪3個名額

台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

女童進社區借傘　保全上下都摸還噁喊「你的妹妹有沒有長毛」

快訊／酸洪慈庸「忙著結婚生小孩」　郭台銘致歉：嘴快無貶意

元旦迎曙光！全台三地戰機衝場　F-16「大雁隊形」飛越太平洋

烏克蘭二度採購反坦克導彈抗俄　美國防授權法提供3億援助

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

國際熱門新聞

媽從9樓屋頂推下2稚子　跟著跳下

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本被強震爆襲釀「東奧危機」

她失蹤10年託夢　化糞池挖出白骨

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

女子得來速點餐求救　店員秒懂報警

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

中54億樂透頭彩！他爽花8年過世了

男「月花650」苦1年...成功娶嬌妻

失落千年宮殿　發現馬雅菁英宮殿　

探測車機會號陣亡　火星全景照曝光

抱兒被採訪　日人妻絕美側顏爆紅

起飛19秒墜毀！哈薩克空難12死49重傷

耶誕節放火　兇狠陸龜無罪釋放

更多熱門

相關新聞

爸爸送「史上最爛禮物」惡整女兒

爸爸送「史上最爛禮物」惡整女兒

小朋友在耶誕節最期待的就是「拆禮物」的環節，但Youtube「LGNDFRVR」卻利用這個機會，想好好惡整自己的女兒，把香蕉包起來當成「史上最爛禮物」送給她，沒想到女兒不但沒有失望，反而很興奮的在沙發蹦跳，還迫不及待想拆開來吃，展現超單純的模樣。

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！

南港「海洋冰雪城」平安夜登場！

反送中衝擊　平安夜餐廳訂位率只有50％

反送中衝擊　平安夜餐廳訂位率只有50％

派出所提前歡度耶誕節　自助式豪華14道菜

派出所提前歡度耶誕節　自助式豪華14道菜

交換禮物抽到「試管香水」一聞疑惑了

交換禮物抽到「試管香水」一聞疑惑了

關鍵字：

國際太空站天鵝號無重力烤箱餅乾耶誕節Zero G KitchenNanoracks

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面