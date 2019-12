太空員零重力成功烘焙餅乾　「只能看不能吃」需送回地球先檢驗

▲天鵝號將無重力烤箱運上太空站。(圖/翻攝自NASA官網)

實習記者謝汶穎/綜合報導

為了應景耶誕節,國際太空站(ISS)趁著這個機會,使用11月送達的烤箱,製作了在無重力狀態下烤出來的餅乾。不過這份餅乾目前只是實驗分析使用,因為在太空中,熱空氣的流動方式和地球不同,怎麼烘焙出真的「可以吃」的餅乾,還需要繼續研究。

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj