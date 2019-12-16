警開3槍畫面曝！手握引爆遙控器+手槍　「撒旦之母」炸彈客倒地

▲台南市警方在高雄緝獲涉嫌台南後壁爆裂物案的犯嫌吳姓男子時，吳嫌拒捕頑抗，警方強力攻堅，近距離開槍射中吳嫌將他制伏逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警方在高雄緝獲涉嫌台南後壁爆裂物案的犯嫌吳姓男子時，吳嫌拒捕頑抗與警對峙12小時後，吳嫌還持引爆遙控器跟手槍，嗆與警同歸於盡，警方強力攻堅開槍逮人，警迅速反應近距離開槍射中吳嫌將他制伏逮捕送醫。

台南市警方強調，在警方查緝行動，是先透過犯嫌家屬溫情喊話策動下，吳嫌不為所動；而後警方祭出催淚彈，企圖迫使犯嫌，繳械投降，吳嫌仍頑強抵抗，最後在不得已情況下展現優勢警力強勢開槍攻堅，尚時吳嫌手中持槍及遙控器，揚言警方若進一步攻堅，就要同歸於盡，現場指揮官台南市警局長周幼偉，為顧及民眾安全，指示強力破門攻堅，於12月14日清晨6時45分，衝入吳嫌房內，特警見吳嫌手上有手槍及遙控器，馬上朝其連開3槍，擊中吳嫌倒地，將他制伏逮捕，並馬上以救護車送醫，事後總計使用催淚瓦斯5發及威嚇勸降開槍百餘發。

檢警調查，年約50歲的吳嫌戶籍地在北部地區，現落腳在高雄市，落網地的永樂街出租套房是向友人借住，警方在屋內查獲俗稱「撒旦之母」的「三過氧化三丙酮」（TATP）約1.2公斤，吳嫌腹腔、胸腔等多處中槍，經開刀取出彈頭，目前還在加護病房插管治療觀察中，情況尚穩定，警方也全天候派員戒護中，對於吳嫌有無製作爆裂物能力等，將待吳嫌接受治療後逐一調查釐清。

不過，台南市警方強調，初步調查均無發現吳嫌有任何政黨背景或傾向，與警談判過程中發現其言詞較為偏激，因吳嫌現尚於醫院診療中，其犯案之目的及動機尚待警方調查釐清。且專案小組偵辦期間，針對犯嫌行蹤全面過濾追查，初步僅發現係其個人涉案，尚未發現其他共犯，亦無外界所稱有放置其他爆裂物等情，呼籲各界待檢警後續深入調查，勿多作臆測或其他不實推論，造成社會不安。

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