想成為爆紅人氣美食不是夢！　「WOW愛美食」合作店家募集中

▲你也想讓自家的餐廳有專屬的報導嗎？



圖、文／WOW愛美食

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《什麼是WOW愛美食？》

我們是一個蒐集世界各地美食資訊的美食媒體，理念是「有美食吃就是最幸福的事」，無論是巷口小吃、高檔餐廳，還是外國特色餐點，只要好吃或有特色，我們就會分享給廣大的網友，讓大家時時刻刻得到最幸福的資訊，現在臉書粉絲專頁已經有超過40萬的粉絲，IG也有37萬的追蹤人數，許多朋友都會循著WOW愛美食的推薦，踏上搜尋美食之旅！

《WOW愛美食有哪些行銷的工具》

WOW愛美食隸屬於ETtoday東森新聞雲，可依照您的需求，派專業的美食記者與攝影，到店家進行深度報導，除了一般的餐點特色、口感外，還可以進一步呈現料理工法、店家經營理念、用餐環境氛圍、最新優惠活動等細節，再透過臉書和IG等社群平台曝光，讓廣大的網友在精采的文字與影音報導中，更認識餐廳，進而產生興趣前往消費。

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1.ETToday新聞雲部落客形式文稿：

以部落客輕鬆活潑的型式，搭配約10張豐富的照片介紹餐廳，而文章也會上架到ETToday新聞雲官方網站上，增加曝光！

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2.影音報導範例：

一支長度約為50秒的影片，透過影片傳達更多環境資訊，不僅有基本的餐點介紹，也能呈現用餐環境與製作過程等等，並依據您希望強調的特色進行拍攝剪輯。

▼爆汁、牽絲的張力，透過影音完整呈現！



▼主廚精湛的技術帶給觀眾專業的感受，為餐廳與料理增添魅力！



▼豐富的內容透過影片一一呈現，在螢幕前也能感受大大的滿足！



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3.社群曝光：

臉書及IG是當下最為流行的社群平台，您的餐廳可以透過WOW愛美食，將資訊精準地傳遞給喜愛美食的網友。

4.其他專案合作

除了新聞報導、社群曝光外，如您有更多創新的想法或企劃，想要舉辦實體活動，或是聯名優惠，也歡迎與我們討論。

《連絡方式》

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