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想成為爆紅人氣美食不是夢！　「WOW愛美食」合作店家募集中

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲你也想讓自家的餐廳有專屬的報導嗎？

圖、文／WOW愛美食

「明明東西很好吃大家卻不知道」、「好希望有人來採訪我的餐廳」、「想要生意更好」各位餐廳、飲料的店的老闆們看這邊！WOW愛美食募集合作店家無論您想尋求曝光管道、文字、影音報導，還是其他聯名活動，都歡迎與我們連繫喔！

►►►立刻私訊粉專：https://www.facebook.com/wowforfood/

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▲想成為爆紅人氣美食不是夢！　「WOW愛美食」店家募集中。

《什麼是WOW愛美食？》
我們是一個蒐集世界各地美食資訊的美食媒體，理念是「有美食吃就是最幸福的事」，無論是巷口小吃、高檔餐廳，還是外國特色餐點，只要好吃或有特色，我們就會分享給廣大的網友，讓大家時時刻刻得到最幸福的資訊，現在臉書粉絲專頁已經有超過40萬的粉絲，IG也有37萬的追蹤人數，許多朋友都會循著WOW愛美食的推薦，踏上搜尋美食之旅！

《WOW愛美食有哪些行銷的工具》
WOW愛美食隸屬於ETtoday東森新聞雲，可依照您的需求，派專業的美食記者與攝影，到店家進行深度報導，除了一般的餐點特色、口感外，還可以進一步呈現料理工法、店家經營理念、用餐環境氛圍、最新優惠活動等細節，再透過臉書和IG等社群平台曝光，讓廣大的網友在精采的文字與影音報導中，更認識餐廳，進而產生興趣前往消費。

►►►傳LINE給我們也可以：https://lin.ee/k43GP7X

1.ETToday新聞雲部落客形式文稿：
以部落客輕鬆活潑的型式，搭配約10張豐富的照片介紹餐廳，而文章也會上架到ETToday新聞雲官方網站上，增加曝光！

東區質感「貓咪貓咪桌遊」餐廳　雞尾酒任你喝還有咖哩、披薩吃到飽

▲東區質感「貓咪貓咪桌遊」餐廳　雞尾酒任你喝還有咖哩、披薩吃到飽。（圖／記者王語薇攝）

母親節大推！質感創意泰式料理餐廳　飯後還可以喝下午茶拍網美照

▲母親節大推！質感創意泰式料理餐廳　飯後還可以喝下午茶拍美照。（圖／記者王語薇攝）

台北東區飲料店「十三月」／超過半杯都是料！　荔枝球輕壓蹦出果汁超療癒

▲東區文青質感手搖茶十三月　「滿盛」5水果加寒天、荔枝球超滿足。（圖／WOW愛美食）

2.影音報導範例：
一支長度約為50秒的影片，透過影片傳達更多環境資訊，不僅有基本的餐點介紹，也能呈現用餐環境與製作過程等等，並依據您希望強調的特色進行拍攝剪輯。

▼爆汁、牽絲的張力，透過影音完整呈現！

▼主廚精湛的技術帶給觀眾專業的感受，為餐廳與料理增添魅力！

▼豐富的內容透過影片一一呈現，在螢幕前也能感受大大的滿足！

►►►GOOGLE表單留資訊：https://docs.google.com/forms/d/1B9hn6xlZJidPTrwTKQs5ARa3Ti4_GWd4xJ9eVXS4l0M/edit

3.社群曝光：
臉書及IG是當下最為流行的社群平台，您的餐廳可以透過WOW愛美食，將資訊精準地傳遞給喜愛美食的網友。

▲想成為爆紅人氣美食不是夢！　「WOW愛美食」店家募集中。

4.其他專案合作
除了新聞報導、社群曝光外，如您有更多創新的想法或企劃，想要舉辦實體活動，或是聯名優惠，也歡迎與我們討論。

《連絡方式》

如果您對於WOW愛美食的合作有興趣，可以透過以下方式連絡我們，無論是私訊、來信，或是電話都可以喔!

WOW愛美食粉專私訊：https://www.facebook.com/wowforfood/

google表單填寫：https://docs.google.com/forms/d/1B9hn6xlZJidPTrwTKQs5ARa3Ti4_GWd4xJ9eVXS4l0M/edit

WOW愛美食LINE@：https://lin.ee/k43GP7X

想成為爆紅人氣美食不是夢！　「WOW愛美食」合作店家募集中

來電詢問：(02)5555-6366 #6363 林小姐

ET快訊
日老闆刪文道歉了！控「台女租車肇逃」逆轉...台、日網友狂洗
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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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