120道中西餐+飲料4千元有找！台南大飯店53年前「超奢華」菜單曝光

▲台南大飯店1964年成立，在當時是全國第2家觀光大飯店，日前飯店找出50多年前的西餐廳菜單，記錄著台灣世代的推移與改變，深具歷史意義。（圖／台南大飯店提供，點圖可以放大。）

記者林悅／台南報導

在一般人的心目中，想到舊時代的大飯店，第一個浮現的常是台北圓山大飯店，但在台南人的心中目，台南大飯店是老台南人心中是最高級奢華的飯店，50多年前，台南大飯店在台南地區可說無人不知無人不曉，市井小民難以涉足，多是在台美軍消費的高級場所。

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據了解，1963年當時台北圓山飯店才剛設立，為了鼓勵華僑回國投資發展觀光產業，1964年7層樓高的台南大飯店開幕，有中、西餐與舞廳，西餐廳還附設表演舞台，主要的消費者是美軍及眷屬，當時台南大飯店是全國第2家觀光飯店，也是第2家有賣咖啡的飯店，在當年，台南大飯店甚至比現在五星級飯店名氣還響亮，且位處台南火車站斜對面，佔盡交通地利之便。

飯店人員指出，當時台南大飯店因肩負開拓南部觀光重任，所有建材、裝潢都是頂級，飯店保留至今的外觀浮雕，也是國內最大的浮雕作品，作者是金馬獎美術設計獲獎藝術家高山嵐。

最近台南大飯店人員找出保留有50年歷史的西餐廳「巴黎廳」菜單，菜單上中、西餐及各式飲料、水果、甜點、冰品…都有，可說是應有俱有，不過因當時主要消費者是駐地台南的美軍及眷屬，菜單上所標價格如土司及各式三明治10-40元、各式炸雞、豬、牛排40-120元，各式炒飯30-55元，約3000多元就可以點完菜單內120項餐點與飲料，但以當時的薪資所得而言，可能點一個排餐，就比工作1個月的薪資還多，市井小民根本吃不起。像當時一杯咖啡定價20元，但當時一碗麵可能只有3-5元。

台南大飯店這張深具歷史意義的西餐廳菜單，是中英文對照，價格都是手寫，以土司10元最便宜，120元的菲利牛排最貴，飯店指出，這是因為當時餐飲價格是浮動的，所以價目表上才用手寫價格。菜單上的價目表，現在看是比夜市、早餐店、路邊攤賣的價格還便宜，但在50多年前，已是豪華大餐。

▲台南大飯店歷經多次蛻變，如今仍以「大飯店」之姿，在台南市屹立不搖，再續風華。（圖／記者林悅攝，下同）

因台灣退出聯合國，國內政治及經濟的推移改變，美軍撤離台灣，台南大飯店流金歲月也因而褪色，如今台南大億麗緻、香格里拉、台南台糖長榮、台南晶英酒店、台南煙波……等五星飯店、酒店林立，台南大飯店雖褪去往日繁華，但也注入新的元素，除保留原有的特色外，也積極開拓客源，至今有50多年歷史的台南大飯店，在勵精圖治下，仍以「大飯店」之姿，在台南市屹立不搖，再續風華。