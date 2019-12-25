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蔡適應成立反賄選小組進駐基隆　呼籲民眾抓賄選淨選風

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▲ 蔡適應成立反賄選小組進駐基隆 呼籲民眾抓賄選淨選風。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲ 蔡適應成立反賄選小組進駐基隆，呼籲民眾抓賄選淨選風。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

蔡英文、蔡適應基隆市競選總部25日召開記者會，宣佈成立賄選小組，由競選總部副主任委員施世明擔任召集人，市議員鄭文婷律師、蔡家豪律師、許育誠律師為小組成員，民進黨中央黨部反賄選小組召集人邱太三、執行長連立堅也出席記者會宣佈除了基隆在地的反賄選行動，中央黨部反賄小組也將提供資源，緊盯每一個可疑的訊息。

邱太三說，表示隨著選戰接近，傳出賄選風聲，因此提供24小時都有人接聽的0800-505-068民進黨反賄選專線，如果民眾有賄選情資可以向民進黨中央黨部檢舉或是向基隆市競選總部反應，只要查證屬實，除了法務部的總額千萬獎金，民進黨將再加碼最高總獎金1百萬元。

施世明表示，抓賄選的行動一直是競總重要工作，陸續都有民眾通報疑似賄選的案例，競總反賄小組也成立了一支「抓鬼大隊」，針對民眾通報的可疑案例、行動蒐證，近日檢調查獲統促黨招待選民出遊的案例，市內也有相類似的情況，他特別呼籲市民留意，必免誤蹈法網。

市議員鄭文婷表示，民眾遇到賄選，立即開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉。他指出，賄選不只是金錢，還包含招待旅遊、境外資金、賭博來等型態，絕對有助於保護台灣民主，若民眾蒐證檢舉，絕對有助保護台灣民主。

連立堅說，之前抓賄比較靠檢舉，今年是雙軌併進，一個是檢舉，另一個是提早蒐集「專業賄選人」名單，並與專業徵信社配合蒐證，今天公布反賄選專線，則是以更高密度反賄選方式來遏止賄選。

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