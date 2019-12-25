政見會／韓國瑜嗆蔡英文：放任民進黨派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜25日在政見會第一輪發表政見時上表示，他相信總統蔡英文是單純、善良的人，但台灣真正的危機，是總統被架空，因為被架空，所以很多事情都狀況外，尤其是放任民進黨派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大貪特貪、大撈大撈。

韓國瑜直批總統蔡英文是「被架空的無能的總統」，總統府被總統府秘書長陳菊架空，行政院被行政院長蘇貞昌架空，中華民國的總統被貪官污吏包圍、被派系包圍了，領導團隊整天只顧著自己口袋，「如果妳不是無能的總統，為什麼賴清德會出來選總統，妳用的行政院長出來選總統，妳的面子往哪裡擺？」

韓國瑜直言，「連民進黨創黨大老的看不下去了！」為民主進步黨誰取名的人，也看不下去了，蔡英文已經沒有辦法以身作則，且分辨不出善良與邪惡的人，為人君、為人主，只要被蒙蔽的眼睛，說出這些漂亮的經濟數字有什麼用。

韓國瑜舉例，監委陳師孟約談個案法官，蔡英文一個字都不講，民進黨建立的網軍殺死優秀外交官，蔡英文也一個字都不講，上一次政見會就拿著1450網軍的黑資料來質疑對手，「妳當網軍是199吃到飽嗎？」

韓國瑜說， 他相信蔡英文是單純、善良的人，台灣真正的危機，是總統被架空，所以很多事情都況狀外，放任民進黨派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血。

▲第二場2020總統電視政見會，韓國瑜發言。（圖／中選會提供）

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