快訊／高雄二港口釣客落水24小時　遺留機車、釣具！海陸空全面搜索

▲高雄二港口傳出釣客落海，海巡警消正投入救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄港二港口傳出疑似有一名釣客落水，海巡署人員接獲通報，表示有一名陳姓男子借朋友機車來到這邊釣魚，不過卻只看到機車跟釣具，沒有發現陳姓民眾下落，初步懷疑可能落水，尚在搜救當中。

海巡署第七巡防區指揮部在4日下午4時許接獲劉姓民眾透過118報案，稱於二港口北堤發現一組使用中之釣具自中午起即放置現場無人取用，懷疑當事人落海，所以報案協尋。中和安檢所人員與港警總隊中興中隊獲報後抵達二港口北堤與報案人確認現場物品，並詢問週邊釣客均表示未注意該處是否有釣友，無法掌握相關特徵， 僅能從現場遺留的鑰匙進行清查。

▲高雄二港口傳出釣客落海，海巡警消正投入救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄二港口傳出釣客落海，海巡警消正投入救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外海巡同仁兵分兩路，分別在消波塊間搜尋，及對岸際停放車輛進行比對，終於在案發地點約300公尺處發現疑似落海民眾騎乘之機車，經與車主聯繫表示機車是陳姓民眾於4日上午向她借用，亦無法得知其現況，傍晚與陳姓民眾兒子聯繫上，通知他前來案發地點指認釣具及外套確為其父所有，但仍然無法聯繫上陳姓民眾，所以海巡署跟消防單位不排除陳姓民眾落水，截至目前為止還在搜救當中。

▲高雄二港口傳出釣客落海，海巡警消正投入救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄二港口傳出釣客落海，海巡警消正投入救援。（圖／記者許宥孺翻攝）