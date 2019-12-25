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宜蘭林姿妙就職周年　「暖心公僕，行動服務」拚出宜蘭好生活

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▲▼宜蘭縣長林姿妙在25日就職周年日，向鄉親強調全力拚出宜蘭好生活。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙在25日就職周年日，向鄉親強調全力拚出宜蘭好生活。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙在25日就職滿周年，她向縣民報告縣府團隊經過一年努力打拚實現了免費營養午餐的競選承諾，並推出敬老眼鏡、磐石聯盟等老人福利，同時爭取到三鐵（鐵路高架、高鐵東延宜蘭及森林鐵路）重大交通觀光建設，並以創新與巧思讓童玩節創高入園人數，同時主動辦理北臺媽祖文化節，更為宜蘭帶來觀光人潮，最後更向縣民強調縣府團隊將秉持暖心公僕，行動服務的態度，持續為鄉親打拚，建構宜蘭成為好生活的家園。

▲▼宜蘭縣長林姿妙在25日就職周年日，向鄉親強調全力拚出宜蘭好生活。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林姿妙在25日就職滿周年記者會上播放的太平山森林鐵路影片，象徵著她與縣府團隊，共同努力接續過去的傳統文化，並將創造未來觀光與產業的新榮景。林姿妙表示，對於鄉親生活至關重要的免費營養午餐政策，在議會的支持下，在2019年9月正式上路，減輕年輕父母的經濟負擔，讓3萬多名學童吃得健康又安心。

另外對於長者的照顧，林縣長與縣府團隊推動免費敬老眼鏡，已有2萬多名長者受惠，健康磐石大聯盟計畫，亦將社區關懷據點提升為醫療加值C據點，要對長輩有更完善的照護。

交通議題也是她非常關注的議題，親自出席協調及審查等會議，在她與縣府團隊鍥而不捨的努力下，宜蘭至羅東的鐵路高架化，於2019年11月通過可行性評估，進入綜合規劃階段，而中央也提出高鐵東延宜蘭，讓宜蘭對外的聯通有更多的可能，縣府也將持續與中央合作，要為鄉親建構完善的交通建設，進而讓經濟蓬勃發展。同時為促進太平山森林鐵路復駛，亦爭取到經費規劃山地線及平地線整條路廊。

此外，童玩節推出星光場，51萬入園人次創下5年來最好的成績，也帶動地方及產業的商機，而溫泉季搭配秋冬旅遊補助，讓縣府向中央爭取到第4次的補助，合計約3億2千萬，更是活絡宜蘭觀光產業。她進一步表示，2019年首度由宜蘭主辦的「北臺灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」，結合地理環境特色，首創海陸遶境，更規劃連續3天遶境及媽祖之夜活動，將傳統的宗教儀俗注入創新元素，參與人數突破8萬人次，亦是推廣文化的最佳見證。

最後她強調，希望府會一起努力，為宜蘭的鄉親共同打拚。為了讓46萬鄉親能夠在宜蘭度過安居好生活，她將與縣府團隊持續致力於打造婦幼安心、樂齡開心的友善環境，同時發揮產業優勢，讓青年留鄉發展，產業及觀光再升級，創造進步城市，活絡宜蘭經濟，環境保護亦絕不讓步，要維護環境品質，更要守護家園，讓世代都能繼續生活在美好的宜蘭。

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