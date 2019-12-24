宜蘭籍捕鰻船故障貓鼻頭外海　恆春海巡救援戒護安抵港修護

記者陳崑福／屏東報導

一艘宜蘭籍漁船24日早上在屏東縣恆春貓鼻頭外0.3浬處主機故障失去動力，船上有3人待援，海巡署艦隊分署恆春海巡隊獲報，出動巡防艇漁船戒護入港維修，船長等人非常感謝恆春海巡巡隊的協助。

▲海巡署恆春海巡隊將在恆春貓鼻頭外海漁船戒護入港維修，讓船長很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲恆春海巡隊戒護漁船入港。

海巡署恆春海巡隊於今天上午7時許接獲第八巡防區轉民眾通報，恆春貓鼻頭外0.3浬處，有一艘宜蘭籍漁船因主機故障失去動力，船上有3人待援，請求巡防艇前往援處。

該巡防區立即派遣3576巡防艇前往，於8時3分抵達該海域，發現故障漁船已被另一艘漁船救援，但船長表示對恆春後壁湖漁港航道水深不熟悉，請求巡防艇戒護進港。

恆春海巡隊3576艇經近50分鐘，護送漁船安全抵達後壁湖漁港，另由南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所所長等同仁協助，滿船泊靠恆春海巡隊前方安檢碼頭，由船長聯繫廠商至泊區緊急維修。

據故障漁船孔姓船長表示，其為宜蘭縣烏石港籍漁船，南下東港海域捕撈鰻苗，於航返宜蘭縣烏石港途中，因主機突然熄火失去動力，由友船拖帶，因對後壁湖漁港航道、水深不熟悉，且值退潮時段，恐有擱淺危險，還好有海巡同仁協助，就近泊靠後壁湖港搶修，才能於近日海象好轉之際，啟航返回宜蘭烏石港。

恆春海巡隊呼籲漁船出港作業前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線報案或透過漁業廣播電台通報，海巡署將立即派員前往協助。

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