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怪房東連告房客10幾件「把檢警當免錢的」　控警持槍恐嚇簽罰單踢鐵板

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▲騎士騎乘機車未打方向燈，台東警攔查飄酒味。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲鄭姓房東不爽闖紅燈被開單，竟誣告警察拿槍逼他在告發單上簽名。（示意圖為資料照／記者楊鈞典翻攝）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓房東近年接連控告房客毀損等10幾件案子，但都因為證據不足沒告成，今年鄭男騎車違規闖紅燈被抓，他竟然又告警察拿槍恐嚇他在罰單上簽名，這次台北地檢署檢察官調閱警察密錄器，發現警員始終好聲好氣的請鄭男配合，和鄭男指控完全相反，先處分不起訴警察，再主動分案依最重可判7年徒刑的誣告罪起訴鄭男。

據了解，這名年約50歲的鄭男把房子出租給美髮業者經營，但是近年不知為何，時常控告美髮店破壞門鎖、弄髒環境等，房客老是要跑警局作筆錄，又因為店面搬遷不易，只好默默忍受，而鄭男自己卻是提告後都不出庭，案子全都查無實證簽結或不起訴，讓檢警感嘆鄭男濫訟「把檢警當免錢的」。

▲▼ 密錄器 。（圖／ETtoday突發中心攝）

▲警察身上的密錄器拍下值勤時態度委婉，沒有掏槍，證明鄭男說謊誣告。（示意圖為資料照／ETtoday突發中心攝）

2019年3月12日，鄭男騎車在台北市永福橋下的十字路口，因為闖紅燈被警察攔下開單，沒想到隔天鄭男就跑到警局控告文山二分局的警察，在大馬路上拿出配槍，逼他在告發單上簽名，涉嫌妨害自由恐嚇罪。

但是檢察官調來警員隨身配戴的密錄器，發現事實完全跟鄭男指控不同，立刻簽分另案，偵辦鄭男涉嫌誣告罪，鄭男同樣不願出庭，最後被通緝到案時仍堅稱遭警察威脅，直到看了密錄器畫面，才坦承因為被開單當下氣不過才提告，檢察官調查後將鄭男依法起訴。

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