協議正在翻譯！川普：會和習近平一起舉行簽署儀式

▲美國總統川普宣布將舉行協議簽署儀式。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普24日表示，他與中國國家主席習近平準備舉行儀式，準備簽署本月達成的中美第一階段貿易協議，而目前這項協議也正在翻譯中。不過，川普並未指出會在何時簽署，只說「兩個領導人在一起」時就會這麼做。

綜合外媒報導，川普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）向記者表示，美中雙方將舉行協議簽署儀式，「我們最終會完成它的，當我們在一起的時候，我們會迅速的簽署，因為我們想要完成它。」川普也強調，現階段協議已經談妥，全文正在翻譯中，但未明確指出協議簽署的時間點。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）曾表示，美中預期將在2020年1月的第一個禮拜簽訂協議，但屆時是部長層級參與簽署，川普和習近平都不會出現在簽署現場。

中國商務部發言人高峰日前也指，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，就第一階段經貿協議文本達成一致。同時，中國國務院也公布了第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單。不過高峰也說，「關於第一階段協議的具體內容，我沒有更多信息可以透露。待協議正式簽署後，協議內容將對外公佈。」

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