陸商務部發言人：中美貿易協議簽署「雙方團隊正密切溝通」

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）

記者馬叔安／綜合報導

大陸商務部發言人高峰19日表示，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上，就第一階段經貿協議文本達成一致，雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通。也在同一天，大陸國務院19日公佈第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加徵為反制美301措施所加關稅。

根據大陸商務部網站，在19日舉行的例行新聞發佈會上有人提問，美方最近這幾天說，在第一階段的協議裡面中方會在未來兩年多買320億美元美國農產品，中方能否確認這個事？

高峰表示，美方將履行部分取消對華產品擬加徵和已加徵關稅的相關承諾，「雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通。」

高峰指出，「關於第一階段協議的具體內容，我沒有更多信息可以透露。待協議正式簽署後，協議內容將對外公佈。」

▲大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）

中美貿易磋商於13日達成第一階段協議，大陸國務院19日公佈的清單中，包含白油、食品級微晶石蠟、茂金屬高密度聚乙烯...等商品。下一步，國務院關稅稅則委員會將繼續美加徵關稅商品排除工作，適時公佈第二批對美加徵關稅商品排除清單。

►快訊／大陸公佈對美加徵關稅商品排除清單 之後還有第二批！

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