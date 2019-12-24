白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物　教你避免一氧化碳中毒

▲台南市消防局大灣婦女宣導隊，表演生動活潑話劇表演 「白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物」，教導民眾如何防範一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在寒冷的冬天裡，結束忙碌的一天，泡個熱水澡放鬆身心是最棒的選擇，但在放鬆泡澡的同時，熱水器的安裝位置不當更可能潛藏危機，台南市消防局期間辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，教你避免一氧化碳中毒。

台南市消防局指出，根據內政部統計，在2013年至2019年間，共發生260起一氧化碳中毒事件，造成49人死亡，48人受傷，87.5％是因為屋外式（RF式）熱水器安裝在室內或加蓋的陽臺等通風不良的地方所導致的。

為提醒冬天到來，民眾不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，台南市消防局於12月24日在消防局7樓禮堂辦理「防範一氧化碳宣導記者會暨燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談會」，由大灣婦女宣導隊表演生動活潑話劇表演 「白雪公主的危機與聖誕老公公的禮物」，教導民眾如何防範一氧化碳中毒。

「保持室內通風」是防範一氧化碳中毒最好的方法，而避免一氧化碳的產生更是重要的，民眾須檢視家中熱水器的形式及安裝位置，若熱水器安裝於室內且無標準排氣管排出戶外或熱水器安裝於陽台，但陽台有加裝窗戶或是曬掛衣物，均可能會產生一氧化碳中毒的危險。

台南市政府從2020年1月1日起至4月30日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助新台幣3000元（另外低收入戶更高達12000元的補助），總共補助金為30萬元。因名額有限，額滿或經費用完將提前結束。有需求的民眾可撥打119或向當地消防分隊洽詢。

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