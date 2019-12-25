韓國瑜喊話博恩：盡量笑，但「這裡不能」！坐下秒用屁眼看酸民

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前接受網路節目「博恩夜夜秀」專訪，24日晚間首播。主持人博恩先前在節目中就曾多次開酸韓國瑜，他也說韓就像是「最熟悉的陌生人」，而韓國瑜不等博恩開酸，先自稱「韓導」，但唯一要求「不能笑我的髮型」。

韓國瑜剛進場，博恩就直接出招，先是問要怎麼稱呼「要叫韓市長、韓導還是韓總機」，還說椅子底下放了酸民的留言，讓韓可以「用屁眼看」。博恩也說，通常來賓來的時候，都會放以前取笑過的片段，「但今天錄影時間可能沒有8個小時」，韓則回應，「今天盡量開玩笑，只有一個要求，不要開我髮型的玩笑」。

韓國瑜表示，先前就聽過「博恩夜夜秀」，也看過葉匡時副市長上節目的片段，自家的小編也很喜歡。至於先前他突然接到博恩電話，一度以為是詐騙集團，而公布電話的邱毅也傳簡訊向他致歉，韓則表示，電話被公布後每天有1、200人打來，但不會怪邱毅，「不然這樣我也接不到博恩的電話了嘛」。

接著，兩人模擬韓市長致電迪士尼CEO並邀請對方來高雄蓋樂園的場景，博恩用英文酸，「高雄嗎？我聽說那是個又老又窮的城市耶」，韓國瑜則回應，「不會，我們之後就會發大財」。博恩又問，「那我可以在摩天輪上賣小熊維尼的玩偶嗎」，引起觀眾一陣爆笑，韓則回應，「你可以盡情賣，身為執政者，我的工作就是創造好的投資環境」，但隨即問「可以結束了嗎」。

韓國瑜還說，目前迪士尼要蓋有困難，但是愛情摩天輪「100%可以」，目前已經有7個國家遞出藍圖，包括英國倫敦眼的團隊，「因為大家都要愛情，這個案子我們比較有信心」。

博恩又接著問了一個尖銳題目「哪個國家誰最危害台灣安全？」韓則解釋，在國防方面來說，不用懷疑，70年來最大的假想敵就是「人民解放軍」，當博恩要他說出「哪個國家」的時候，韓則轉向說，「我們是九二共識，我們是中華民國，『對岸』在全世界被稱作中華人民共和國」、「因此在九二共識的基礎之下，我們希望能維持主權，『和』這個字非常重要，藍綠兩黨要和，兩岸要和，更要跟全世界做朋友賺錢，和氣生財」。

節目最後，韓國瑜表示，台灣人熱情、善良、好客也重視教育，希望在2020年之後，大家可以團結在一起、「我們最害怕的就是，世界慢慢忘記台灣，台灣也慢慢忘記世界，因此我們要攜手相連，為台灣下一代的經濟和教育打拼，讓下一代更有生命力和競爭力，不能再彼此惡鬥下去，一起團結創造台灣更美好的未來，台灣加油！」