　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬。（圖／東森新聞）

▲48歲工程師三鐵輾坑摔車，導致頸椎骨折、下肢癱瘓。（圖／東森新聞）

記者許力方、吳銘峯／台北報導

台北48歲工程師蔡川典參加基隆市府的鐵人三項競賽，騎自行車競速時，路面有個長50公分的大窟窿，害他輾到重摔、下半身癱瘓，當時市府一度認為是蔡男中暑摔車。因他2名女兒都未成年，一審判國賠1025萬元，二審認定蔡也有責任，改判967餘萬元；如今最高法院駁回上訴確定，市府須賠蔡家967萬元。

蔡男在英業達擔任工程師，5年前9月間，參加基隆市府主辦首屆三鐵競技，當時在自由車競速項目賽程中，他騎自行車過彎，行經湖海路2.6公里處賽道，路面上竟有一個長50公分、寬40公分、深4公分的坑洞，害他不慎輾過、彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄，當場摔飛倒地，導致他的頸椎、胸椎、脊椎等多處骨折，硬腦膜上血腫，導致雙腿終身癱瘓。

▲▼2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬。（圖／東森新聞）

▲▼2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬。（圖／東森新聞）

▲▼2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬。（圖／東森新聞）

▲2女兒休學養家…工程師摔癱瘓確定國賠967萬。（圖／東森新聞）

「我還有兩個小孩要養…」蔡男原先熱愛運動，過去多次參加路跑、自行車、舉重等體育競賽，未料卻在三鐵賽中摔車癱瘓，不僅無法正常工作，2名女兒也為了分擔家計，被迫休學。

蔡男主張，基隆市府為該路段的主管機關，道路管理有缺失，不僅害他癱瘓，2名女兒也因此遭受精神痛苦，依國賠法求償1359萬元，2女各100萬元。當時一審基隆地方法院判賠共1025萬元，但市府不服上訴，認為三鐵協會也要分擔責任，也不排除蔡男是因中暑導致摔車；蔡男也不滿加碼求償至1525萬元。

二審則認定，市府為主管機關、主辦單位，該路段坑洞明顯不符高低差正負0.5公分的標準，也未依規即時修復或設置警示標誌措施，坑洞和蔡男摔傷有因果關係，且市府委託的三鐵協會也承認，賽前會勘就已發現坑洞，但市府無任何積極防止具體行為，市府確實欠缺管理與養護，必須負擔國賠責任。

法官也認為，蔡男沒有注意車前狀況，需負擔30%過失比例責任，改判蔡男883萬、2女各42萬元，共967萬元。如今，案經上訴至第三審，最高法院24日認定二審判決，駁回上訴，全案確定，基隆市府需國賠蔡家967萬餘元。

►「IG討論爆款」～超殺交換禮物來了！

ET快訊
博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜這樣回應
韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲：韓導來囉～
4種面相天生財神臉！命理專家：「這裡好看」賺錢輕鬆容易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬

機台突發出異常聲！台南工人遭油壓機活生生「斬頭」身亡　業者被勒令停工

一日2起倒地！雄警1221後勤務太累？前鎮分局巡佐執勤抽搐送醫

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫輕生亡：暫停選舉活動

快訊／國道1號北上貨櫃車自撞！「車頭變形凹陷」駕駛受困車內

快訊／嬤遭機車「撞倒跌落橋下」　狠騎士無視逃逸…鑰匙安全帽丟路邊

三重18歲男毒趴叫外送！她昏迷4小時醒來　旁邊竟多一具遺體

等紅燈遭「撞成鐵餅」驚悚片曝！28歲男飛車找妻…撞飛女騎士10m重摔開腦

F-16黑盒子找到開趴慶功！錯穿學長褲子驚逃　學妹遭性侵下場超淒涼

快訊／載狗看醫生遇行車糾紛　雙方醫院外起爭執…狗主人被丟信號彈燒傷背

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬

機台突發出異常聲！台南工人遭油壓機活生生「斬頭」身亡　業者被勒令停工

一日2起倒地！雄警1221後勤務太累？前鎮分局巡佐執勤抽搐送醫

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫輕生亡：暫停選舉活動

快訊／國道1號北上貨櫃車自撞！「車頭變形凹陷」駕駛受困車內

快訊／嬤遭機車「撞倒跌落橋下」　狠騎士無視逃逸…鑰匙安全帽丟路邊

三重18歲男毒趴叫外送！她昏迷4小時醒來　旁邊竟多一具遺體

等紅燈遭「撞成鐵餅」驚悚片曝！28歲男飛車找妻…撞飛女騎士10m重摔開腦

F-16黑盒子找到開趴慶功！錯穿學長褲子驚逃　學妹遭性侵下場超淒涼

快訊／載狗看醫生遇行車糾紛　雙方醫院外起爭執…狗主人被丟信號彈燒傷背

植物人老公癱瘓22年！她為愛「帶夫改嫁」...新歡點頭了

2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬

台灣人為啥「聖誕節」過得這麼認真？　網笑：跟日本比算隨便了

時力質疑炒地「暴利5000多萬」　鄭宏輝舉證反咬：難道黃國昌是炒地王

殲滅模擬來犯之敵　CM11戰車砲精準命中目標

嚴德發：中共肆意破壞臺海和平　國軍不求戰但不畏戰

戰術繩索翻越2層樓高貨櫃　特指部核心職能競賽提升戰力

64年前暖心誤會…北美防空司令部每年追蹤耶誕老人　孩子打爆熱線電話

聽到王景玉腳鍊敲地聲就落淚　王婉諭PO小燈泡照：我不堅強…真的好想你…

「父母骨灰」被當垃圾丟了！5兄妹遺產大戰...爭房撕破臉

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

三重18歲男毒趴叫外送　竟多一具遺體

等紅燈遭撞成鐵餅！女騎士飛10m重摔

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

台南永康傳工人操作油壓機被「斷頭」

3輟學生三重開毒趴昏迷　18歲男搖不醒成屍體

即／嬤遭撞倒跌落橋　騎士狠逃逸

東區女著睡衣赤腳墜樓亡

即／國道1號貨櫃車事故　駕駛撞分隔島受困

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

台南工人遭斬頭亡　業者被勒令停工

王景玉開庭脫序大笑　小燈泡媽求判死刑

更多熱門

相關新聞

下月再減200人　英業達：因應客戶調整

下月再減200人　英業達：因應客戶調整

代工廠英業達（2356）日前提前解約派遣員工120名，今日有網友指出，明年1月5日要再砍200人。對此，英業達表達，這次情況跟日前同樣，主要源於中美貿易戰變化，因應對客戶需求的產能，做人力上做調節。

鐵人賽摔車成癱　國賠967萬確定

鐵人賽摔車成癱　國賠967萬確定

37歲單身男怨爸爸太聒噪！　立志買「300萬小套房」自己住

37歲單身男怨爸爸太聒噪！　立志買「300萬小套房」自己住

低收嬤「獨養3個孫子」用便當助脫貧

低收嬤「獨養3個孫子」用便當助脫貧

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

關鍵字：

基隆工程師國賠英業達

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

嫩尪酒駕撞傷人！女星：老公的錯就是我的錯

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面