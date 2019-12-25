2女兒休學養家…基隆爛路害工程師「一摔癱瘓」！確定國賠967萬

▲48歲工程師三鐵輾坑摔車，導致頸椎骨折、下肢癱瘓。（圖／東森新聞）



記者許力方、吳銘峯／台北報導

台北48歲工程師蔡川典參加基隆市府的鐵人三項競賽，騎自行車競速時，路面有個長50公分的大窟窿，害他輾到重摔、下半身癱瘓，當時市府一度認為是蔡男中暑摔車。因他2名女兒都未成年，一審判國賠1025萬元，二審認定蔡也有責任，改判967餘萬元；如今最高法院駁回上訴確定，市府須賠蔡家967萬元。

蔡男在英業達擔任工程師，5年前9月間，參加基隆市府主辦首屆三鐵競技，當時在自由車競速項目賽程中，他騎自行車過彎，行經湖海路2.6公里處賽道，路面上竟有一個長50公分、寬40公分、深4公分的坑洞，害他不慎輾過、彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄，當場摔飛倒地，導致他的頸椎、胸椎、脊椎等多處骨折，硬腦膜上血腫，導致雙腿終身癱瘓。

▲2女兒休學養家…工程師摔癱瘓確定國賠967萬。（圖／東森新聞）



「我還有兩個小孩要養…」蔡男原先熱愛運動，過去多次參加路跑、自行車、舉重等體育競賽，未料卻在三鐵賽中摔車癱瘓，不僅無法正常工作，2名女兒也為了分擔家計，被迫休學。

蔡男主張，基隆市府為該路段的主管機關，道路管理有缺失，不僅害他癱瘓，2名女兒也因此遭受精神痛苦，依國賠法求償1359萬元，2女各100萬元。當時一審基隆地方法院判賠共1025萬元，但市府不服上訴，認為三鐵協會也要分擔責任，也不排除蔡男是因中暑導致摔車；蔡男也不滿加碼求償至1525萬元。

二審則認定，市府為主管機關、主辦單位，該路段坑洞明顯不符高低差正負0.5公分的標準，也未依規即時修復或設置警示標誌措施，坑洞和蔡男摔傷有因果關係，且市府委託的三鐵協會也承認，賽前會勘就已發現坑洞，但市府無任何積極防止具體行為，市府確實欠缺管理與養護，必須負擔國賠責任。

法官也認為，蔡男沒有注意車前狀況，需負擔30%過失比例責任，改判蔡男883萬、2女各42萬元，共967萬元。如今，案經上訴至第三審，最高法院24日認定二審判決，駁回上訴，全案確定，基隆市府需國賠蔡家967萬餘元。

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