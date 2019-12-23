家扶首間社企餐館！低收嬤「獨養3個孫子」用便當助脫貧

▲家扶在基隆開了第一間社會企業餐館，讓弱勢家庭能夠獨力養家。（圖／家扶基金會提供）

記者謝承恩／綜合報導

讓隔代教養家庭、中低收入戶家庭，能夠獨立養家！家扶基金會今(19)日在基隆開了全台第一家「1950Table」餐廳（幸福桌子），聘雇5名員工全都是在地弱勢媽媽及青年，其中金枝阿嬤一人拉拔3位在就國高中的孫子，原靠賣麵為生，不料遭逢鄰居刁難、車禍而停工，轉介到餐館工作，終於能安心照顧孩子。



「1950Table」為基隆第一家導入社會企業概念的便當店，店內空間設計亦充滿巧思，除以藍白色調呈現，融入船艙、海港、雞籠等在地素材，更提供明亮、乾淨的飲食和工作場域，顧客能有舒適的吃飯空間，弱勢家長也能擁有安心工作的就業機會。

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▲「1950Table」以藍白色調呈現，融入船艙、海港意象。（圖／家扶基金會提供）

據基金會表示，員工的圍裙及頭巾，則為具有縫紉專長的受扶助媽媽親手製作，未來也將規劃由開計程車的經濟弱勢爸爸協力外送，為經濟困難的家庭創造就業機會，希望打造一個衛生、友善、開放的工作場域，透過受助家庭成員的手，料理出一份份美味餐盒，及擁有一份幸福工作的感謝。

其中金枝阿嬤為隔代教養家庭及中低收入戶，獨立撫養的三個孫子目前皆尚在高中及國中就讀。之前曾自己開麵店，但因鄰居多次刁難而結束營業，轉在便當店工作，但因為工作粗重、工時長加上太悶熱導致昏倒送醫，更有次不幸遇到車禍而停工，家扶社工轉介阿嬤至「1950Table」就業，讓工作收入穩定外，回家後還能安心照顧孫子。





▲餐廳雇用自立青年及弱勢家庭，做出一道道美味健康的便當料理。（圖／家扶基金會提供）

另一位在「1950Table」擔任正職的子文，受家扶扶助約10年，於去年自立。過往都在藝術領域深耕，從劇場轉換跑道到廚房，是因為子文在換工作面臨瓶頸時，與家扶社工取得聯繫。由於子文認真、負責，雖對廚房工作不熟悉，但食物料理一直是子文有興趣的領域，故餐廳籌備初期就加入團隊。

子文從認識食物開始學起，練刀工、習火候，從一開始地全然陌生到現在已可烹調出讓人讚不絕口的料理，意外地在廚房找到興趣與熱情，更利用下班時間採買食材，將學到的廚藝學問分解重組，注入自己的想法，重新變化出一道道料理，未來子文也計劃考取中餐證照，透過專業的認證，持續在料理道路上精進。

「1950Table」過去幾個月試營運吸引許多公家機關及企業訂購，包括蜜香炸里肌、麻香紅油雞等品項都深受網路好評。家扶基金會趙犁民董事長表示，家扶投入弱勢兒少與家庭服務將邁入70年，幫助超過22萬名弱勢兒少自立，持續推動各項脫貧方案，積極協助弱勢家庭成員就業。

而餐廳開幕是脫貧計畫的一大邁進，主動創造就業需求，讓弱勢家長不用為下一餐煩惱。趙犁民董事長另表示，選擇從基隆開始，是因為原本就有在當地培力具有餐飲興趣的家長接受料理訓練，加上基隆店租負擔較輕，就決定先落腳基隆，便當美味、營養，菜色隨當令新鮮食材變化，希望社會大眾給予支持，共同打造對經濟弱勢家長友善的社會。