鐵人賽路面竟有窟窿致摔癱　基隆市府國賠須967萬確定

▲蔡姓男子參加基隆市府舉辦的鐵人三項競賽，竟摔成癱瘓，獲國賠967萬餘元確定。此為示意圖，非本案當事人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

鐵人三項路面竟有大窟窿！新北市蔡姓男子2014年間參加基隆市政府舉辦的鐵人三項競賽，結果在自行車競速項目中，摔進基隆市湖海路賽道上的大坑洞，最後頸椎骨折、下半身永久癱瘓。蔡男向基隆市府請求國賠，一審判准1025萬，二審仍判國賠967萬餘元。案經上訴，最高法院24日駁回上訴確定。

判決指出，案發時年紀43歲的蔡姓男子，於2014年9月20日參加基隆市政府主辦之「2014基隆市鐵人三項競賽活動」，在自行車競速項目中，全速衝刺的蔡男騎車經過基隆市湖海路2.6公里處的賽道時，一頭栽進賽道上出現的長50公分、寬40公分、深4公分大坑洞，而後自行車失控，撞擊路邊水泥護欄後倒地。

蔡男送醫急救後，頸椎、手腳多處均嚴重骨折，最後醫師判定雙下肢癱瘓等永久性傷害。蔡男認為基隆市政府不僅是出事道路的主管機關，也是賽事的主辦機關，對道路管理有欠缺，導致他永遠癱瘓，一輩子痛苦；另外他2名女兒也因此受有精神上痛苦，因此提出國賠訴訟，請求基隆市府國賠1359萬餘元。

但法院審理時，基隆市政府悍然拒絕賠償，並辯稱市府已善盡道路管理、維護責任，市府還將責任推給蔡男，指稱蔡男是因為中暑才摔車，與市府無關。一審法院認定基隆市府有疏失，判准國賠1025萬餘元。上訴二審後，仍認定基隆市府有疏失，再度判准國賠。

而二審判准國賠的理由中指出，基隆市政府為該路段主管機關，且為這次競賽主辦單位。基隆市府相關規定及時修復路面坑洞，或設置警示號誌等措施，已有疏失；且市府委託之鐵人三項協會，也向法院承認，賽前進行會勘時就已發覺坑洞存在，但基隆市政府卻無任何積極防止危險或損害發生之具體行為，高院因此認定市府顯然欠缺管理與養護，必須負擔國賠責任。但考量蔡男疏未注意車前情況，高院認為他應該負擔30％與有過失比例的責任。經過重新計算後，改判基隆市府須國賠967萬餘元。案經上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。