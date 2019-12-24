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東亞最大火車醫院「台鐵富岡機場」　吳志揚籲推廣深度旅遊景點

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▲位於桃園市楊梅區的台鐵富岡機廠（新富車站），立委吳志揚今年10月邀集交通部、台鐵與多位立委到場勘查，要求開放一般民眾做深度之旅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲位於桃園市楊梅區的台鐵富岡機廠（新富車站），立委吳志揚今年10月邀集交通部、台鐵與多位立委到場勘查，要求開放一般民眾做深度之旅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區的台鐵富岡機廠啟用6年以來，除了是東亞最大的火車檢修中心外，原本的鐵道文化園區卻未依當初規畫對外開放，立委吳志揚今年10月邀集交通部等單位勘查，要求台鐵思考如何推廣鐵道文化深度之旅，台鐵副局長許仁財承諾會開放給一般民眾參訪，以了解富岡機廠之美。

位於桃園市楊梅區的富岡機廠從2013年啟用，面積廣達52公頃，台鐵斥資133億元興建，工程完工後已取代台北機廠維修功能，還兼具鐵道文化與觀光用途，為配合台鐵捷運化發展趨勢，台鐵在該基地南方設置北湖車站，並在基地旁再設置一座新富車站。

▲位於桃園市楊梅區的台鐵富岡新富車站，台鐵列車進站情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲位於桃園市楊梅區的台鐵富岡新富車站，台鐵列車進站情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2018年4月，新竹機務段搬遷至此地，所屬車輛檢修業務亦轉移至此，也將北部地區部分區間車始發站改為北湖站，該機廠也是東亞最大的火車檢修中心，又被譽稱為「火車醫院」，也是全台唯一可進行蒸汽機車檢修機廠，台鐵的蒸汽機車都經常回送至此維修。

鑒於富岡機廠鐵道文化園區未依當初規劃對外開放給民眾使用，僅供台鐵員工與特定團體參觀休閒，立委吳志揚於今年10月邀集交通部次長黃玉霖、台鐵副局長許仁財、交通委員會召委童惠珍與桃園市交通局副局長張新福等人勘查富岡機廠。

▲交通部與台鐵人員會勘富岡新富車站，台鐵承諾未來會開放一般民眾參觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲交通部與台鐵人員會勘富岡新富車站，台鐵承諾未來會開放一般民眾參觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳志揚指出，富岡機廠具有得天獨厚環境，原本負責維修火車設備台北機廠遷移到富岡機廠，原有的台北機廠則轉型成國家鐵道博物館，目前只有富岡機廠擁有完整的火車檢修機能，台鐵可以與文化部合作，將富岡機廠參觀機能作為國家鐵道博物館教育的一環，舊台北機廠代表過去，富岡機廠則代表「現在與未來」，讓其成為「活的教科書」。

許仁財承諾未來會將鐵道文化園區開放給民眾自由參觀，也可以作為旅遊景點觀光行程；吳志揚建議，台鐵所推出的郵輪式列車可以作為旅遊景點的觀光行程，建議富岡機廠外，竹圍漁港、草漯沙丘、永安漁港都是很好的觀光景點，讓旅客可以盡情享受桃園深度文化之旅，還可以參觀富岡機廠的實際火車維修運作，體驗全國唯一海洋客家漁港文化與各地美景，都值得民眾細細品味。

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