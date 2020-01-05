北花客運、火車大PK！一張圖看懂票價、行車時間　台鐵假日運量估掉2%

▲北花客運回遊號上路搶客，台鐵估初期假日運量掉2%。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花改6日下午全線通車，北花客運也將同步行駛，過去作為往返東部之間唯一公共運輸選擇的台鐵，預估運量將受影響。根據台鐵內部分析，初期估平日有1.86%、假日2%的運量會轉移改搭客運。

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▲以往民眾想搭大眾運輸到花蓮僅有台鐵選項，但如今將多客運可選擇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

蘇花改工程主要為蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水的危險路段改善，計畫長約38.8公里。6日下午4點起，南澳到和平、和平到大清水段正式通車後，也就等於蘇花改全線通車，屆時台北-花蓮車程估可從原本3.5小時，縮短為2.5小時，直接省下1小時。

▲北花客運、火車大PK。（圖／記者賴文萱製表）*點圖可放大

因應北花客運將上路，台鐵內部也做出分析，初期受到客運祭半價優惠影響，預估平日有1.86%、假日2%的運量會轉移到客運。但台鐵也認為，火車還是有發車時間固定、行車時間比較快的優勢。

台鐵運務處處長張錦松指出，國5假日、連續假日期間塞車情況嚴重，目前客運預估的行車時間沒把塞車時間算在內，再加上台鐵在連假期間也有推出北花200元的區間快車，不分車種的班次也較多，只能說各有優勢，最後還是要看旅客怎麼去選擇。

「時間對我們來說完全沒用！」