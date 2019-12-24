徵信業認真過頭！潛入女子住處偷裝2監視器1追蹤器　判刑5個月

▲桃園市施姓男子調查陳姓女子介入別人家庭案，為取得證據潛入其住處偷裝監視器與追蹤器，小三驚覺後提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市擔任徵信業者的施姓男子，2017年接受委託調查陳姓女子疑是小三介入別人家庭，施男為取得證據還到陳女社區租屋居住，趁陳女外出潛入住處在冷氣機偷裝監視器，並在陳女車上輪胎加裝追蹤器掌握其行蹤，陳女返家後驚覺變電箱被開啟，調閱社區監視畫面察覺施男惡行提告，地院審理後依竊錄非公開活動罪嫌判處施有期徒刑5個月，得易科罰金。

地院調查，施姓男子擔任2家徵信社負責人，因接受委託調查陳姓女子與人夫有染，於2017年8月間為蒐集證據到陳女居住社區租屋居住，觀察1個月後趁陳女外出時，潛入其住處在客廳與房間內冷氣機偷裝2台監視器，還在陳女車子右後輪裝了1台追蹤器以掌握陳女行蹤。

地院查出，陳女當天回家後，察覺屋內變電箱疑遭開啟，懷疑遭人入侵住家，向社區保全調閱監視器畫面發現果然遭人入侵，因此報警處理並提告施姓男子；施男偵訊時坦承有進入陳女所住樓層，但辯稱想看看有無投資機會，他沒鎖匙無法進入陳女住家，也否認裝設追蹤器。

法官根據房東指證，施男要租屋時曾要求在社區四處看看，指著陳女住的那棟問有無出租？施一直在中庭望著那棟房子看，施常常帶人與梯子來，他質疑要租屋為何要帶梯子，直覺施男行徑怪怪的。

法官認為，施男從事徵信工作，不思合法途徑執行業務，竟無故侵入陳女住家，偷裝監視器與追蹤器，審理後依竊錄非公開活動罪，判處施男有期徒刑5個月，得易科罰金，施男將面臨15萬台幣重罰或5個月有期徒刑。

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