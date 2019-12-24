總經理開Uber賺生活費！服飾品牌「獨身貴族」不再出新品　清庫存撐下去

▲落魄獨身貴族，名牌女裝爆財務危機撤櫃清庫存。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

知名服飾品牌獨身貴族7月傳出欠薪撤櫃消息後，據了解，這家服飾品牌，包括台北市、新北市、桃園市共撤掉8個百貨公司專櫃，據點也已撤櫃，現在只剩街邊店和特賣店，並表示不再生產新品，以庫存來下殺販售。

獨身貴族是國內知名女裝服飾品牌，1981年創立，全盛時期全省布局188間，前幾年門市百貨專櫃加盟店剩下54間，但是今年年中撤出百貨專櫃，部分街邊店門市，合約到期也收店。剩下的街邊店和特賣店，下殺2.5折，還沒換季就開始促銷，原來現在已經不再出新品，都販售庫存。

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▲總經理馮冠皓坦承被詐騙，獨身貴族庫存出清撐下去。（圖／翻攝自臉書）

公司總經理馮冠皓發信向員工坦承被詐騙，薪水發不出來，自己還去開Uber賺生活費，不少獨身貴族店員表示，擔心也沒辦法，認為老闆當初對員工很好，因此幫忙出清庫存。也有部分店員表示，不知道會不會有轉機，但仍持樂觀態度，希望有人投資。

老員工們一邊重整腳步，一邊銷售庫存，只是代表公司門面的官方網站暫時關閉，目前獨身貴族分店陸續縮編調整，但實際數字總公司不透露，不知道39年老品牌能否繼續撐下去。

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