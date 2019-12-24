路易莎踢下星巴克！「489家門市」稱霸連鎖咖啡　星巴克年收110億賺最多

▲國內目前連鎖咖啡店通路，路易莎的總店數，已正式打敗星巴克，成為台灣連鎖咖啡店龍頭，表現不俗。（圖／翻攝臉書）

圖文／CTWANT

國內連鎖咖啡店龍頭換人做！最近2年四處插旗的路易莎咖啡，根據最新統計，全國總店數已經來到489家，正式超越全台有480家店面的星巴克。不過星巴克在2018年營收110億元，仍大幅領先台灣連鎖咖啡通路，雖然店數不是第一名，但是賺最多的咖啡店。

星巴克經營超過20年的中山門市，昨天（23日）傳出將營業至1月2日，星巴克也出面證實此事，並表示今年下半年新開門市達21間，撤店門市有10間，目前全台約480家，比目前全台擁有489家店面的路易莎還要少，連鎖咖啡店龍頭，拱手讓給了路易莎。

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▲台灣星巴克營收雖然下滑，但整體還是贏過其他連鎖咖啡品牌通路。（圖／翻攝臉書）

而根據台灣星巴克今年前三季財報，顯示稅後純益4.82億元，比去年同期5.05億元，2017年同期為5.8億元還少，且從走勢來看，台灣星巴克近3年獲利都下滑，不過整體營收還是贏過其他連鎖咖啡品牌通路。

至於成立於2006年的路易莎，獨資創立公司的董事長黃銘賢表示，目前路易莎在台通路已達489家，明年起會更穩定拓點，目標開到540家門市，營收希望能突破50億元大關，期許明年中公開發行、年底興櫃、後年掛牌。

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