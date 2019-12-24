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【約瑟夫占星】12/25-12/31星座占星：巨蟹有望脫單　處女偏財運旺

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12/25-12/31星座占星【約瑟夫占星】：金簪雪出，仰照陽瑞

圖文／周刊王

金簪雪出，仰照陽瑞

時入驚心浩蕩 2019 年終，本周以年度宇宙奇觀，26日摩羯座日食，並新月與木星合相，鑑往並知來 2020 全新氣象。此外水星也接力共六星入魔羯宮，以關鍵字：務實，獻上年關呈祥大禮。本周國際社會或見重大政府改組情事，區域選舉更有戲劇轉折或祕聞可期，大有賞善罰惡之徵。

本周末尾天王星開始速度斂緩，與摩羯新月與水星三合遙望，長達4月逆行即將告終，留意交通意外或是火山地震天災。消費新聞需留意預購或是抵押券或有年末惡意倒閉情事。財經方面，房地產與奢侈品消費將迎來谷底反轉，債務性質產品面臨體質檢測，投資人可多聚焦。

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本周星情排行

巨蟹座 八星報喜 運勢反彈
摩羯座 圓夢在即 職場最旺
處女座 得隴望蜀 情緣最好
雙子座 點鐵成金 財力最旺

牡羊座 根基穩固方長久

錦上添花，風光背後辛酸怎知，本周牡羊關鍵字是韌性。職場風光無限，聖誕節後新月更是再上層樓，但留意團隊與個體能力極限。財運平，或遇保險借貸有失誤。感情是寧缺勿濫。

金牛座 耕耘豈止在一時

長夜將盡，本周金牛逢遷移宮群星閃耀，更有守護星入事業宮，奔波晉祿。新月前後莫執著年底業績成效，以免偏執反噬。正偏財兩全，切莫信小道消息。感情運是雪中梅綻。

雙子座 機關算盡太聰明

未雨綢繆，年末明哲保身，社交職場預算資源核合輕騎過關，但福禍相倚，留意暗處角力或是醜聞。本周低調修身為上，休管他人。投資運有回報，正偏進財豐，羨煞諸星。感情如海市蜃樓。

巨蟹座 花開堪折直須折

扶搖直上，巨蟹本周運勢依然大好，職場個人魅力佳，事業表現不俗。意外出線且受重磅合作對象青睞，羚羊掛角。偏財進出頻繁，但積累有限。感情是海誓山盟，木石前緣，脫單有望。

獅子座 便謹記戶樞不蠹

機不可失。年末輕快，獅子心態轉善，若干個人發展有利計畫成形，苦盡甘來。自由業獅子更是喜訊連連，佳作不斷。本周忌懶散，壓力大時運動芳療紓解。正偏財跟桃花一般低迷。感情是鴛鴦譜也亂套。

處女座 輕舟已過萬重山

冰雪聰明，處女本周事倚人緣，休管外界局勢幻化，工作好整以暇直到跨年。職涯險中傳捷報，更有積累桃花貴人襄助。健康運需留意，或是親友有恙。偏財運佳，但頗動大。感情是紅泥小火爐。

天秤座 花田錯好事多磨

謀事在人。天秤事業投機不可，新月前後更是壓力如山。群星制壓田宅宮，出行或社交宜明辨慎言。家事或是長輩長達數年憂煩迎來意外轉折。財運平淡。感情事哀，或逢閃婚。

天蠍座 進一步海闊天空

謀定後動，天蠍逢土冥相合異相，縱使局勢不明朗，但洞察細微入裡，便能順利實現職場目標。差旅運佳，但需留意預算分配。人脈通金脈，偏財待一月。感情如秀才遇到兵，但是又何奈。

射手座 養兵千日一時用

借來東風，本周射手能引動外力突破重圍，更有機緣能因勢利導，以小博大，好上加好。守護星合日食，部分射手強運如冉冉紅日，風光無限。感情是愛情麵包難抉擇。

摩羯座 前程若繁花似錦

勢如破竹，本周魔羯坐擁天地人三和，守護星與新月點亮命宮，無比耀眼。但摩羯莫過度眷戀榮耀，須知強弩亦有末，切莫執著。正偏財有，注意投資水位。感情是烈愛熾熱。

水瓶座 怎奈何眾口鑠金

長夜將盡，守護星逆行將止，本周水瓶難敵中傷，惡夢顯真，但低迷走深之後必迎來反彈。職場上留意風吹草動，合作案提防翻案翻船。財運無奇，但逢金星庇佑偏財桃花轉盛。感情是謀定後動。

雙魚座 人氣是厚積薄發

轉心換念，雙魚逢聖誕走跳高潮，邀約不絕，新月前後更是結識顯貴，但人情需來往走心，否則最終竹籃打水一場空。旅遊意圖強，或快語多言。押寶偏財與保險有獲。感情明辦爛桃花，以免生孽。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

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