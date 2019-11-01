iPhone再傳電池降頻　iOS 13對舊手機「不友善」

▲Apple再傳出對舊iPhone用戶「出手」，電池效能不佳手機會被降頻。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／台北報導

Apple疑似又傳出電池降頻（Underclocking）事件，根據陸媒報導指出，有部分舊iPhone用戶在升級iOS 13後發現，新作業系統會去檢查手機電池健康程度，若是被「抓到」電池效能不佳，那麼系統就會自動將裝置CPU降頻，讓硬體時脈速度下調至低於廠方的數字。

事實上，在先前的iOS 13.1更新中，就特別針對「電池健康度」加以說明。當中寫道，最佳化電池充電會減少 iPhone 電池處於充滿狀態的時間，降低電池老化速度；為了iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max所設計的效能管理功能，若發生未預期關機，可停用此選項的功能；若「電池健康度」無法驗證 iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR是否已使用Apple的全新原廠電池，可傳送通知。

若單就針對第2點的電池性能管理來說，這意味著系統若是發現手機電池效能不佳，那麼就會為了達到「省電」而讓CPU降頻，而CPU降頻就會讓手機使用體驗不佳，不僅滑動頁面時會卡頓，且開啟任何應用程式都會有一定程度的延遲性。

而這已不是Apple官方第一次做出讓iPhone降頻的舉動了，早先在2017年時，該公司就打著「保護手機電池」、「維持續航力」等名義，針對舊款手機的效能進行一定程度的限制。當時有許多用戶都紛紛反應就機款越用越慢，而後官方才被迫承認是為了避免電池老化，而導致iPhone無預警關機，進而用軟體限制方式讓電池效能較差手機降低其效能。

不過當時引發最大爭議的點是，官方並沒有事先通知手機用戶這件事，事件爆發後才承認，進而引發消費者的不滿；而後官方為了平息爭議，推出了電池更換優惠方案，讓使用者用台幣890元就可換到一顆原價2,590元的原廠電池。Apple在當時可說是踢到了大鐵板，因為多數iPhone 6S、iPhone 7用戶在更換完電池後，便降低了換機意願，間接讓2018年的iPhone銷量下滑。