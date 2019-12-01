關掉「抬起螢幕喚醒」！9項省電小密技　一秒提升iPhone電力

圖文／周刊王

iPhone在升級到iOS 13系統後，電池續航力依然是大家最關心的問題，其實只要透過幾個簡單的設定步驟，就能有效提升電池續航力的效能。

iPhone若出現異常耗電狀況時，最有可能的主因是電池老化，建議可開啟「設定」，點選「電池」查看「電池健康度」的最新狀態。若電池健康度的最大容量顯示為低於80％以下，最理想的方式就是儘速幫iPhone更換一顆新電池。

針對iOS 13系統內建的主要重點功能，以下9項可改善iPhone 耗電的相關設定操作，可依個人習慣做調整。

1.關閉與定位有關的系統服務

操作路徑：「設定」>「隱私權」> 「定位服務」> 「系統服務」。

這項設定得經過3個步驟，才能找到隱藏於iOS 13系統內所有與「定位服務」相關共計多達20個項目的清單列表。由於這些項目在「開啟」狀態，都在會背景後台運作，建議可以把一些個人平常不大會經常使用到的選項，各別調整為「關閉」狀態，例如：分享我的位置、基於位置的Apple Ads、HomeKit、Wi-Fi網路、附近的熱門應用程式、iPhone分析。

另外各項目的開關按鈕的左側，會有不同顏色樣式的箭頭標示；灰色箭頭圖案，代表過去24小時內該項目有使用過你的定位服務。

2. 關閉自動擷取新資料

操作路徑：「設定」>「密碼與帳號」> 「截取新資料」；把系統預設為「自動擷取新資料」功能，手動調整為「關閉」狀態。

系統預設「自動擷取新資料」這項功能，由於需要即時性的持續更新與推播，相對也會耗費iPhone電力。如果工作上不需要無時無刻收發Email、查看行事曆，建議可把這項功能改為「手動」模式。這樣系統就會在用戶開啟該App時，才會執行自動擷取新資料，有助於改善iPhone耗電情況。

3.關閉App定位服務

操作路徑：「設定」>「隱私權」> 「定位服務」。

在「定位服務」部份，會列出目前已於iPhone內建安裝的 App名稱，用戶允許該App取用個人GPS位置的授權狀態。可針對個人使用需求分別進行手動設定，允許該App取用位置的權限方式為「永不」、「下次詢問」、「使用App期間」。

建議可把一些不需要用到定位功能的App，例如：音樂類與購物類App，各別手動調整並勾選為「永不」授權允許取用位置的關閉狀態。

4.關閉後台背景App重新整理

操作路徑：「設定」>「一般」> 「背景App重新整理」，把系統預設該功能為「開啟」，手動調整為「關閉」。也可視使用情況需求而定，調整為僅在「WiFi與行動數據」連線狀態下啟用。

「背景App重新整理」這部份會列出所有允許於背景重新整理的App清單列表，可依個人使用習慣各別進行手動設定，也可直接把這項功能設定為「關閉」。

5.關閉「抬起螢幕自動喚醒」

操作路徑：「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「抬起喚醒」；把該功能設定為關閉狀態。

螢幕是影響耗電的主要關鍵，關閉「抬起喚醒」螢幕功能設定，可減少不必要的耗電。

6.關閉接力

操作路徑：「設定」>「一般」>「接力」；把系統預設該功能為開啟狀態，手動調整為「關閉」。

這功能主要是讓手邊有同時在使用iPhone、iPad平板與Mac筆電等多台Apple裝置的用戶，透過iCloud帳號，讓不同的裝置都能立即切換，並接續上一個裝置的工作。但若你只有iPhone手機的話，建議可把這項功能設定為「關閉」狀態，可減少不必要的耗電。

7.關閉「App Store 自動更新」

操作路徑：「設定」>「iTunes與App Store」>「自動下載」；把該功能設定為關閉狀態。

8.關閉「嘿Siri」

操作路徑：「設定」>「Siri與搜尋」>「「嘿Siri」」；把該功能設定為關閉狀態。

該功能的系統預設值為開啟，若平常很少用Siri聲控語音功能，手動關閉該功能設定，不但可避免不小心誤觸啟用嘿Siri的尷尬情況，也可防止不必要的耗電。

9.開啟「低耗電模式」

在「低耗電模式」下，會減少iPhone手機螢幕的顯示亮度、使裝置效能最佳化，並將系統動畫效果減至最少。此外，包括「郵件」等App將不會在背景下載內容，並停用AirDrop、iCloud同步及「接續互通」等功能。仍可使用iPhone撥接電話、收發電子郵件及訊息，以及上網等主要功能。當你的手機再次充好電時，「低耗電模式」便會自動關閉。

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