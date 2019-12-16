iPhone換電池優惠再一發　燦坤、Studio A都可換

▲燦坤與Studio A都針對特定型號的iPhone提供換電池優惠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

iPhone換電池優惠又來了！3C通路燦坤針對iPhone 7系列、iPhone 8系列，以及iPhone X等舊機款推出了換電池優惠，即日起到2020年1月6日前，到燦坤更換這幾個機款的iPhone電池，最低只要888元起；另外，蘋果經銷商Studio A也有釋出相似的換電池優惠，Studio A針對iPhone 8、iPhone 8 Plus，以及iPhone X三個型號，提供換電池的優惠價。

在燦坤方面，燦坤的iPhone 7與iPhone 8等兩個系列，提供了888元的換電池優惠；這兩個系列手機換電池原價為1,590元，如果到了燦坤進行換電池，一支手機可省下702元。

而iPhone X的原廠換電池價格為2,190元，若是到燦坤換電池則僅需要1,688元，相當於省下502元。不過要注意的是，燦坤僅針對iPhone 7、iPhone 7+、iPhone 8、iPhone 8+，以及iPhone X等型號提供換電池優惠，其他型號的iPhone則無；有需要換電池的果粉必必須在2020年1月6日前前往燦坤Apple Shop更換。

另一方面，Studio A也有針對iPhone 8、iPhone 8 Plus，以及iPhone X三個型號，提供換電池的優惠價。

根據Studio A官網顯示，iPhone 8與iPhone 8 Plus的換電池優惠價格為990元；若是兩人同行換電池，則可享有原換電池價打56折的優惠，相當於一人僅需890元即可換iPhone 8或iPhone 8 Plus的手機電池。另外，Studio A的iPhone X換電池優惠價格為1,490元；若是兩人同行換電池則可享有原價打63折的優惠，平均一人僅需花費1,390元。

值得注意的是，Studio A所說的「兩人同行優惠」並不限於同一型號的iPhone，舉例來說，如果A持有的是iPhone 8，同行的B持有的是iPhone X，一樣都可以各自享有相對應型號的「兩人同行優惠價」。Studio A這波換電池優惠僅到12月底。

另外，燦坤與Studio A都建議，有需要換電池的消費者最好線上預約維修，因為現場客戶眾多、臨櫃等候時間不定。建議提前預約專屬收件時段，以提供即時且完善的服務，避免等待時間過長。