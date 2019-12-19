【桃園發光】宜居好所在　年輕人的第一哩路就從桃園社宅出發

▲中路二號社會住宅外觀。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為實現居住正義，桃園市自辦興建的社宅已規劃桃園、八德、蘆竹、中壢、大園、龜山、楊梅及平鎮等區19處，合計約6,200戶，2020年將陸續完工八德一號、八德二號及蘆竹二號3處社宅共1,188戶；後續也規劃於機捷A11站、捷運A18站、捷運G17站及蘆竹區等交通便捷地區，興建社會住宅，讓桃園成為宜居的好所在。

▲中路二號社會住宅(辦公棟)內部。（圖／桃園市政府提供）

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市長鄭文燦說，社宅依法規供30%住戶給社會弱勢、原住民家庭居住，70%住戶給獨立自主的年輕人及警消同仁等使用，一次可申請住3年，若有必要可再延長3年，市府的社宅政策要支持年輕人，協助他們完成出社會後的第一哩路。

▲八德一號社會住宅建築模擬圖。（圖／桃園市政府提供）

市府指出，桃園市33處社會住宅基地，用地多元取得，除規劃自建外，也包含都市計畫規劃取得、都市更新分回、水利會合作興辦及國有土地撥用等方式。19處規劃興建中的社會住宅，7處工程備標及規劃中，中路二號已完工，今年2月開放申請、10月入住起計租金，其餘尚有8處興建中，3處已完成工程發包，3處於工程備標階段，4處規劃中，預計可提供6,200戶以上的社會住宅，加上儲備基地14處，可提供1萬戶以上社會住宅。

▲蘆竹二號社會住宅建築模擬圖。▼八德二號社會住宅建築模擬圖。（圖／桃園市政府提供）

另外，12處社會住宅，已結合在地里民需求，設置相關公益性設施，如社區關懷據點、公托中心、市民活動中心、親子館、日間照顧中心、幼兒園、圖書館等，共計36座以上公益性設施，建立友善居住環境。此外，市府也重視社宅周邊基礎建設，停車需求，並以開放式、公園化的方式綠美化社宅附近的休憩空間，營造社區舒適生活空間。

▲中路一號社會住宅建築模擬圖。▼中路三號社會住宅建築模擬圖。（圖／桃園市政府提供）



市府表示，2020年將陸續完工八德一號、蘆竹二號及八德二號3處共1,188戶社會住宅，最快3月公告申請資訊、4月正式招租。市府說，在社會住宅尚未興建完成前，以租金補貼、包租代管等方式提供住宅選項。

▲蘆竹一號社會住宅建築模擬圖。▼中路四號社會住宅建築模擬圖。（圖／桃園市政府提供）

社宅租金一般戶為周邊市價行情八折，政策戶(特殊情形、經濟弱勢、社會弱勢)由市府差額補貼至六折；以中路二號為例，一般戶租金(含管理費)為7,250至16,400元；政策戶租金(含管理費)約5,700至12,900元。

承租期限規劃以3年為一期，得申請續約一期，合計不得超過6年，但有其他特殊情形，經市府專案核准或符合經濟或社會弱勢者，租期得酌予延長。

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