【桃園發光】Gogoro進駐航空城產專區　發展綠能產業智慧車輛

▲Gogoro執行長陸學森與市長鄭文燦。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣電動機車產業的龍頭「睿能創意（Gogoro）投資桃園航空城，17日與桃園市政府簽署合作意向書。市長鄭文燦表示，未來市府將持續秉持「單一窗口、全程服務」的精神，協助Gogoro落腳在桃園航空城產專區，發展綠能產業、智慧車輛及能源交換系統建置等面向，讓桃園成為台灣智慧車輛及綠能等產業發展的重要基地。

▲Gogoro執行長陸學森與市長鄭文燦，共同簽署合作意向書。（圖／市府提供）



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鄭文燦說，Gogoro的製造及研發中心位於龜山工業區內，是國內智慧綠能機車的代表企業，在電動機車市占率達70%以上，而市府也與Gogoro團隊合作推出GoShare移動共享服務，目前已有約30萬人次使用，深受消費者喜愛，而桃園也成為全台換電站最密集的城市。

▲▼Gogoro是臺灣電動機車產業的龍頭。（圖／市府提供）



早期桃園航空城計畫推動緩慢，升格後，市府以更民主、參與、透明的方法積極推動，除舉辦全區聽證會，也陸續完成都市計畫再審定、報請內政部確立區段徵收範圍、抵價地比例等作業，今年也將完成地上物查估工作，預計明（2020）年由中央完成桃園機場第三跑道環評、4月完成區段徵收核定，讓航空城進入實質開發階段，帶動產業投資及桃園的城市發展。

鄭文燦也指出，目前市府正針對航空城第一階段的優先產專區辦理招商準備作業，預計明年4月提出相關規劃，未來桃園航空城將以綠能、智慧車輛、航太維修、雲端運算、會展物流及生技醫療等六大產業作為引進重點，並以產業導向、生態導向、城市發展導向作為推動計畫的重要指標，讓機場經濟學在桃園發展得更好。

包括市府交通局副局長楊鐘時、環保局副局長江育德、工務局主任秘書潘子儀、桃園區長陳玉明、桃園捷運公司董事長劉坤億、桃園航空城公司副總經理張凱傑、工策會總幹事陳家濬、Gogoro執行長陸學森等均一同出席活動。

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