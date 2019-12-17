　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【桃園發光】Gogoro進駐航空城產專區　發展綠能產業智慧車輛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲Gogoro進駐桃園航空城產專區，與市府簽署合作意向書。（圖／市府提供）

▲Gogoro執行長陸學森與市長鄭文燦。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺灣電動機車產業的龍頭「睿能創意（Gogoro）投資桃園航空城，17日與桃園市政府簽署合作意向書。市長鄭文燦表示，未來市府將持續秉持「單一窗口、全程服務」的精神，協助Gogoro落腳在桃園航空城產專區，發展綠能產業、智慧車輛及能源交換系統建置等面向，讓桃園成為台灣智慧車輛及綠能等產業發展的重要基地。▲Gogoro進駐桃園航空城產專區，與市府簽署合作意向書。（圖／市府提供）

▲Gogoro執行長陸學森與市長鄭文燦，共同簽署合作意向書。（圖／市府提供）

請繼續往下閱讀...

鄭文燦說，Gogoro的製造及研發中心位於龜山工業區內，是國內智慧綠能機車的代表企業，在電動機車市占率達70%以上，而市府也與Gogoro團隊合作推出GoShare移動共享服務，目前已有約30萬人次使用，深受消費者喜愛，而桃園也成為全台換電站最密集的城市。▲Gogoro進駐桃園航空城產專區，與市府簽署合作意向書。（圖／市府提供）

▲▼Gogoro是臺灣電動機車產業的龍頭。（圖／市府提供）
▲Gogoro進駐桃園航空城產專區，與市府簽署合作意向書。（圖／市府提供）

早期桃園航空城計畫推動緩慢，升格後，市府以更民主、參與、透明的方法積極推動，除舉辦全區聽證會，也陸續完成都市計畫再審定、報請內政部確立區段徵收範圍、抵價地比例等作業，今年也將完成地上物查估工作，預計明（2020）年由中央完成桃園機場第三跑道環評、4月完成區段徵收核定，讓航空城進入實質開發階段，帶動產業投資及桃園的城市發展。▲Gogoro進駐桃園航空城產專區，與市府簽署合作意向書。（圖／市府提供）

鄭文燦也指出，目前市府正針對航空城第一階段的優先產專區辦理招商準備作業，預計明年4月提出相關規劃，未來桃園航空城將以綠能、智慧車輛、航太維修、雲端運算、會展物流及生技醫療等六大產業作為引進重點，並以產業導向、生態導向、城市發展導向作為推動計畫的重要指標，讓機場經濟學在桃園發展得更好。

包括市府交通局副局長楊鐘時、環保局副局長江育德、工務局主任秘書潘子儀、桃園區長陳玉明、桃園捷運公司董事長劉坤億、桃園航空城公司副總經理張凱傑、工策會總幹事陳家濬、Gogoro執行長陸學森等均一同出席活動。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
即／吳敦義批蔡英文「衰尾查某」　民進黨回嗆了
韓粉瘋傳「總統府2號雲」照下場慘了　原作者這樣說
主管送彩券激勵下屬　菜鳥員工爽中「23億頭獎」！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫助中老年重障者的家屬　賴美智獲「堉璘台灣奉獻獎」首獎3000萬

台北大學新宿舍開放命名！「是在哈樓」領先得455票　網笑翻想朝聖

新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放！建築特色3亮點一次看

【桃園發光】Gogoro進駐航空城產專區　發展綠能產業智慧車輛

遠航「短期內復飛」夢碎！　民航局一口氣公布到年底國內線加班機

吳思瑤嘆「這3個月很悶」　期望有天能昂首闊步說：這就是我的工作！

善耕365／國片導演曾禎無私挺公益　逼哭百位心智障礙者與爺奶志工

社福團體合作辦義診義剪　守護街友健康煥然一新

比利時駐馬大使　在花蓮靜思精舍體驗修行生活

跑得比中央腳步快！　中市府研擬電子煙自治條例明年送議會

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

幫助中老年重障者的家屬　賴美智獲「堉璘台灣奉獻獎」首獎3000萬

台北大學新宿舍開放命名！「是在哈樓」領先得455票　網笑翻想朝聖

新北唯一「淡水日本警官宿舍」免費開放！建築特色3亮點一次看

【桃園發光】Gogoro進駐航空城產專區　發展綠能產業智慧車輛

遠航「短期內復飛」夢碎！　民航局一口氣公布到年底國內線加班機

吳思瑤嘆「這3個月很悶」　期望有天能昂首闊步說：這就是我的工作！

善耕365／國片導演曾禎無私挺公益　逼哭百位心智障礙者與爺奶志工

社福團體合作辦義診義剪　守護街友健康煥然一新

比利時駐馬大使　在花蓮靜思精舍體驗修行生活

跑得比中央腳步快！　中市府研擬電子煙自治條例明年送議會

旺宏總經理盧志遠獲TWAS院士　企業界唯一

中職／首次見面就想留下劉玠廷　樂天：他有很多好東西

腐爛味飄半年！她流出「黑稠鼻涕」嚇壞...還牽絲　醫一照：長菇菇了

卡蒂B慶老公生日送「1500萬冰箱」！　遭網批炫富：想想街頭無家可歸的人

最美捲髮來了！2020年最新「環抱燙」，讓臉立刻小一號

台股驚驚漲站穩萬點大關　今年以來漲幅逾22%位居亞股之冠

吳敦義批「衰尾查某」　蔡英文競辦：國民黨張開嘴就歧視侮辱女性

闖西門町女僕店要驅魔...「小愛」不在他抓狂！打傷女店員砸爛手機

法官判馬英九無罪遭監委約談　費鴻泰批：民進黨不滿就可以濫用司法？

2020桃園市立委選情吃緊　朱立倫以棒球「八局下」籲支持者團結

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

生活熱門新聞

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

涉掏空遠航22億　張綱維藏錢處曝光

金門縣長見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

北部一夜變天！明高溫暴跌6°C

今飆29度周三一早變天　跨年前有強冷空氣？專家說話了

星宇擴大招空、地勤！起薪曝光

小資女被催買股票！網喊0056專家搖頭

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

妹子堅持付現！　外送哥下秒懊悔：憑實力單身

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

剖開養1年的豬「年終爽賺3支iPhone 11」

台男日本泡湯偷拍「這麼多遛X俠」

更多熱門

相關新聞

一生活圈一親子館　桃園生養好幸福

一生活圈一親子館　桃園生養好幸福

桃園自升格以來，人口激增、公共建設需求大幅提高；為打造親子共學、共遊與互動的友善空間，市府目前已於全市各區陸續設置14處親子館，預計未來將設置達30處親子館，提供桃園市0至6歲的學齡前幼兒，多元學習發展環境，並增進幼兒照顧者的親職功能，打造桃園成為一座「優生樂養」的友善城市

共享運具在桃園　節能最幸福！

共享運具在桃園　節能最幸福！

機車龍頭「1打3」力壓電動聯盟

機車龍頭「1打3」力壓電動聯盟

海口里要求納入　航空城區段徵收

海口里要求納入　航空城區段徵收

為什麼台灣的GoShare風生水起，柏林的COUP卻黯然收場？

為什麼台灣的GoShare風生水起，柏林的COUP卻黯然收場？

關鍵字：

桃園發光Gogoro桃園航空城綠能產業合作意向書

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

獨／謝和弦霸氣6字洩莉婭近況

汐止遊覽車轉彎輾壓過馬路少女

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面