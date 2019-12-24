陳菊幕僚揭舉債真相！陳瓊華嗆柯文哲：她不是好命子的台北市長

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲近來猛攻總統府秘書長陳菊時任高雄市長負債3000億元，遭陳菊幕僚、前高雄市行政暨國際處長陳瓊華批評，不是推女人（太太、媽媽）拱自己，就是打女人（陳菊、蔡英文）救政治行情。柯文哲則酸這麼愛講，就解釋錢用去哪。對此，陳瓊華24日回擊，「陳菊為什麼要借債？因為她不是好命子的台北市市長。」

對於陳菊在高雄市的債務問題，陳瓊華在臉書一開始先嗆柯文哲「不要來高雄騙」、「我沒有愛講話」、「是你亂講話當鬥爭當蹭行情的武器」、「我做你1小時幕僚好了」。接著，陳瓊華指出，高市府債務說明網路上到處有，這些年來高市府一再以公文、新聞稿說明， 2006年陳菊上任即承接1198億的負債，2010年縣市合併又承接原高雄縣的負債182.52億，總計陳菊12年任內舉債1037億，還債1208億，還的比借的還多。

▲陳瓊華指出，北市府12年來拿了比高市府多2086億，比陳菊借的1037億多2倍多。（圖／翻攝陳瓊華臉書）

陳瓊華認為，「陳菊為什麼要借債？因為她不是好命子的台北市市長」，陳菊執政12年期間，中央統籌稅款給北市府的比給高市府多2086億，比陳菊借的1037億多2倍多，高雄若跟台北一樣好命，重大建設有中央政府為首都台北「傳好好」一樣給高雄，統籌稅款分配公式不獨厚、只要公平，陳菊根本不用舉債做建設，還可以還前人債、存款、生利息。

陳瓊華還說，多少公司行號稅繳台北，工廠跟污染卻在高雄？北市府還多賺多少統籌分配款，高雄沒賺到，還要花錢清汙染，「如果閣下真的智商157，會覺得這樣獨厚台北的算法公平嗎？」、「陳菊12年的建設讓你來借鏡讓韓國瑜躺著打口水戰」、「你記得你剛做市長就踢到民調低點鐵板，來高雄取暖、來借鏡高雄建設嗎？」

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