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5種車輛禁通行！新南迴公路通車　交通管制報你知

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▲▼新台九線北起自東縣達仁鄉安朔村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，含隧道全長約11公里。（圖／公路總局提供，下同）

新台九線北起自東縣達仁鄉安朔村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，含隧道全長約11公里。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

全國民眾引頸企盼的台9線南迴公路拓寬改善及隧道工程，歷經多年終於在23日下午17時正式通車，由於隧道通車初期有限制部分車種通行，轄區大武警察分局特別規劃警力，協助公路主管機關實施車輛管制作業。

▲▼新台九線北起自東縣達仁鄉安朔村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，含隧道全長約11公里。（圖／公路總局提供，下同）

新台九426.8公里至437.5公里路段，初期僅開放大、小客（貨）車通行。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，北起自東縣達仁鄉安朔村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，新台9線含隧道全長約11公里，隧道部分全長約4.6公里，為確保正式通車時用路人的行車安全與緊急應變措施上的快速回應，於正式通車前警、消等相關單位，進行4場事故情境演練，包括：(一)故障車、(二)地震、(三)火災事故、(四)重大車禍。

▲▼新台九線北起自東縣達仁鄉安朔村，南至屏東縣獅子鄉草埔村，含隧道全長約11公里。（圖／公路總局提供，下同）

為顧及隧道用路人駕駛整體安全性及混合車種車流通行問題，新南廻公路台9線426.8公里至437.5公里路段，初期僅開放大、小客（貨）車通行，大武警分局依據公路總局第三區養護工程處公告，針對禁止通行的大型載重車輛、油罐車、大型重型機車、機車及自行車等車輛進行管制疏導，希望用路人配合以維交通安全。

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